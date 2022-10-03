Отправлено: - 20:41

alex_60:

если не просили, зачем тогда говорить об этом,

Эл-починно:

Ничего удивительного, если уже Государство с ошибками пишет

Цитата:Басе просилиТочнее утверждалиИм и ответЦитата:Нг уже государство?)