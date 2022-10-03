Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Фейк или правда?
Фейк или правда?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45220
Фейк или правда?
Отправлено: 03.10.22 - 16:17
Что ни день, происходят события, от которых слабонервные граждане должны испытывать дискомфорт, к таковым отношусь и я. Очень болезненно принимаю новости с Донбасса, да и вообще любая война - это зло.
Читать новость
Читать новость
Re: Фейк или правда?
Отправлено: 03.10.22 - 19:51
Цитата:
Тут история , как у Медведева. то ли было, то ли не было, было удалено,
сохранилось в кеш памяти и т. д.
Фейк не фейк, сегодня слышал. как многие активно шутили про Кустанайскую народную республику. А в каждой шутке.....
yudjin:
А вот интересно, когда глава КАЗИНФОРМ, ныне министр информации распространял карту Казахстана с включенными в него территориями Оренбургской, Омской областей и части Узбекистана вы и власти страны тоже негодовали и принимали меры?
А вот интересно, когда глава КАЗИНФОРМ, ныне министр информации распространял карту Казахстана с включенными в него территориями Оренбургской, Омской областей и части Узбекистана вы и власти страны тоже негодовали и принимали меры?
Тут история , как у Медведева. то ли было, то ли не было, было удалено,
сохранилось в кеш памяти и т. д.
Фейк не фейк, сегодня слышал. как многие активно шутили про Кустанайскую народную республику. А в каждой шутке.....
Re: Фейк или правда?
Отправлено: 03.10.22 - 19:57
Просто я последние дни досматриваю НТВ, сегодня как раз обсуждали уклонистов и те страны, которые их принимают, в очередной раз один из экспертов, назвал нас такими друзьями, что и врагов не надо, сказал. что ему плевать на соглашения между нашими странами, раз в России такая ситуация и что Токаев на международных форумах несёт пургу.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17921
Фейк или правда?
Отправлено: 03.10.22 - 20:06
блохер saba, который ушел, смотрю поминает Медведева
просто походя, для вставки слов,
наверное он его фанат.
просто походя, для вставки слов,
наверное он его фанат.
Фейк или правда?
Отправлено: 03.10.22 - 20:19
это только для тех . кто думает и помнит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13094
Фейк или правда?
Отправлено: 03.10.22 - 20:44
Цитата:
Крайне возмущен и что?)
Прокуратура уже завела дело
Но кому нужен анонимный телеграм канал фиг пойми из какого рубежа
Кремлеботы или украинское ЦИПСО провоцируют Казахстан просто напросто
Одним надо тут почву прощупать
Другим надо Казахстан оторвать от России
сайлау курманов:
, но речь идёт о создании Павлодарской народной республики. Автор призывает консолидироваться и распространять информацию далее. Я крайне возмущён, почему такая информация свободно гуляет в интернете, почему соотвующие органы не принимают меры?
, но речь идёт о создании Павлодарской народной республики. Автор призывает консолидироваться и распространять информацию далее. Я крайне возмущён, почему такая информация свободно гуляет в интернете, почему соотвующие органы не принимают меры?
Крайне возмущен и что?)
Прокуратура уже завела дело
Но кому нужен анонимный телеграм канал фиг пойми из какого рубежа
Кремлеботы или украинское ЦИПСО провоцируют Казахстан просто напросто
Одним надо тут почву прощупать
Другим надо Казахстан оторвать от России
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13094
Фейк или правда?
Отправлено: 03.10.22 - 20:46
Цитата:
В каждой шутке есть доля шутки особенно после 24 февраля когда любые народные республики воспринимаются теперь людьми как-то не очень
saba:
Фейк не фейк, сегодня слышал. как многие активно шутили про Кустанайскую народную республику. А в каждой шутке.....
Фейк не фейк, сегодня слышал. как многие активно шутили про Кустанайскую народную республику. А в каждой шутке.....
В каждой шутке есть доля шутки особенно после 24 февраля когда любые народные республики воспринимаются теперь людьми как-то не очень
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 856
Фейк или правда?
Отправлено: 03.10.22 - 21:07
Цитата:
У вас отчаянное чувство юмора.
abaika95:
В каждой шутке есть доля шутки особенно после 24 февраля когда любые народные республики воспринимаются теперь людьми как-то не очень
В каждой шутке есть доля шутки особенно после 24 февраля когда любые народные республики воспринимаются теперь людьми как-то не очень
У вас отчаянное чувство юмора.
Фейк или правда?
Отправлено: 03.10.22 - 21:15
Цитата:
Я думаю, скоро у кого-то из местных в КЗ нервы сдадут, и они выкинут какой-нибудь неадекватный номер. На опережение так сказать Товарищ Сайлау уже на взводе, в народные новости пишет. А повода как такового еще и не было. Так, шутейки только
[Исправлено: maxsaf, 03.10.2022 - 21:18]
abaika95:
Одним надо тут почву прощупать Другим надо Казахстан оторвать от России
Одним надо тут почву прощупать Другим надо Казахстан оторвать от России
Я думаю, скоро у кого-то из местных в КЗ нервы сдадут, и они выкинут какой-нибудь неадекватный номер. На опережение так сказать Товарищ Сайлау уже на взводе, в народные новости пишет. А повода как такового еще и не было. Так, шутейки только
[Исправлено: maxsaf, 03.10.2022 - 21:18]
Re: Фейк или правда?
Отправлено: 03.10.22 - 21:38
Цитата:
Хотя по идее, наоборот, должны хвалить за то, что те не пошли на войну против Украины. Логика отсутствует?)
однако другие люди категорически отвергают их, обзывают плохими словами.
Хотя по идее, наоборот, должны хвалить за то, что те не пошли на войну против Украины. Логика отсутствует?)
Re: Фейк или правда?
Отправлено: 03.10.22 - 21:43
Цитата:
Цитата:
А я крайне возмущен, что русскому языку не дали в свое время статус второго государственного (при том что им пользовались и пользуется огромное количество граждан), а потом еще и втихаря лишили статуса языка межнационального общения в 95м году.
сайлау курманов:
речь идёт о создании Павлодарской народной республики.
речь идёт о создании Павлодарской народной республики.
Цитата:
сайлау курманов:
Я крайне возмущён
Я крайне возмущён
А я крайне возмущен, что русскому языку не дали в свое время статус второго государственного (при том что им пользовались и пользуется огромное количество граждан), а потом еще и втихаря лишили статуса языка межнационального общения в 95м году.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 18601
Фейк или правда?
Отправлено: 03.10.22 - 23:38
Цитата:
В Канаде на своей Родине тоже так возмущаешься?
maxsaf:
А я крайне возмущен, что русскому языку не дали в свое время статус второго государственного
А я крайне возмущен, что русскому языку не дали в свое время статус второго государственного
В Канаде на своей Родине тоже так возмущаешься?
Фейк или правда?
Отправлено: 03.10.22 - 23:52
Цитата:
Моя Родина - Союз советских социалистических республик
111:
В Канаде на своей Родине тоже так возмущаешься?
В Канаде на своей Родине тоже так возмущаешься?
Моя Родина - Союз советских социалистических республик
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 18601
Фейк или правда?
Отправлено: 04.10.22 - 00:19
Цитата:
Ога..
И это Канада..
Выкрутился малый!
maxsaf:
Моя Родина - Союз советских социалистических республик
Моя Родина - Союз советских социалистических республик
Ога..
И это Канада..
Выкрутился малый!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать