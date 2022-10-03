Отправлено: - 19:51

yudjin:

А вот интересно, когда глава КАЗИНФОРМ, ныне министр информации распространял карту Казахстана с включенными в него территориями Оренбургской, Омской областей и части Узбекистана вы и власти страны тоже негодовали и принимали меры?

Цитата:Тут история , как у Медведева. то ли было, то ли не было, было удалено,сохранилось в кеш памяти и т. д.Фейк не фейк, сегодня слышал. как многие активно шутили про Кустанайскую народную республику. А в каждой шутке.....