Отправлено: - 23:22

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А зачем было затевать весь сыр бор в феврале?

Цитата:Зачем было затевать сыр бор в 2014м? В Нато не берут. В Евросоюз не берут. Все дорого. Труселей кружевных нету. Русскоязычных не заставили перейти на мову. Территория уменьшилась. Что еще я упустил?