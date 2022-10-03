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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 459 из 459«1...457458459
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Куратор темы: 111
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17303
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:22
#6871
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Цитата:
111:
А зачем было затевать весь сыр бор в феврале?

Зачем было затевать сыр бор в 2014м? В Нато не берут. В Евросоюз не берут. Все дорого. Труселей кружевных нету. Русскоязычных не заставили перейти на мову. Территория уменьшилась. Что еще я упустил?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:24
#6872
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:33
#6873
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Цитата:
maxsaf:
Зачем было затевать сыр бор в 2014м? В

В этом согласен, зачем Путин то попер?
И вот сегодняшний результат..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:45
#6874
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17303
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:49
#6875
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Цитата:
111:
зачем Путин то попер?

Попросили о помощи. Как Токаев в январе. Или надо было не помогать?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:55
#6876
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Цитата:
maxsaf:
Попросили о помощи

Хм..
Это где было?
Есть познавательно документальные ссылки?
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