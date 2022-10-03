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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 458 из 459«1...456457458459»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 22:30
#6856
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Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6810
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 22:43
#6857
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До сих пор гадаешь ?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:11
#6858
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Двор..

Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17303
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:11
#6859
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Цитата:
111:
И сейчас живут так же?

Значительно веселее. Раньше по ним только Киев лупил, а теперь и Вашингтон будет пулять

Цитата:
в обмен на ракеты, дальность действия которых превышает 100 километров, украинское руководство готово предоставлять Вашингтону информацию о предполагаемых целях, а также право запрещать удары по конкретным объектам.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:11
#6860
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Двор..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:13
#6861
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И даже самый темный уголок, все под светом и под камерами..
И где вылить так сказать грушевый?

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:14
#6862
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И тут за мной пришла комиссия..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:16
#6863
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Цитата:
maxsaf:
теперь и Вашингтон будет пулять

Американцев там видел, их регулярные войска?
А зачем было затевать весь сыр бор в феврале?
Чтобы было веселее?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17303
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:16
#6864
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Цитата:
111:
И где вылить так сказать грушевый?

Себе на колесо :lol: пометь, чтобы не сперли))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25409
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:17
#6865
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Цитата:
111:
И где вылить так сказать грушевый?

Сам камеры - понаставил... :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:18
#6866
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Цитата:
maxsaf:
Себе на колесо

Нет уж..
Колесо это как ноги..
Ладно, решил проблему
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17303
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:18
#6867
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Цитата:
111:
Американцев там видел, их регулярные войска?

Они же после ковида на дистанционку перешли))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:19
#6868
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Цитата:
drakon:
Сам камеры - понаставил.

Еще три осталось..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17303
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:19
#6869
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Цитата:
111:
Ладно, решил проблему

Обратно в бутылку?)) Не перепутай утром, когда сушняк замучает))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 23:20
#6870
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Цитата:
maxsaf:
Они же после ковида на дистанционку перешли))

Страшно?
Это по компу они вас там долбят, а ответить не можешь, они же у тебя под боком?
В принципе где США, там и Канада..
Может подымешь там восстание?
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