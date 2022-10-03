Отправлено: - 23:11

111:

И сейчас живут так же?

в обмен на ракеты, дальность действия которых превышает 100 километров, украинское руководство готово предоставлять Вашингтону информацию о предполагаемых целях, а также право запрещать удары по конкретным объектам.

Цитата:Значительно веселее. Раньше по ним только Киев лупил, а теперь и Вашингтон будет пулятьЦитата: