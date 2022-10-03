Re: Почему из программы "Бакытты отбасы" исключили...

Отправлено: - 19:40

Вот я не пойму, там вообще полные идиоты сидят, кто управляет этими программами.

Семью, невозможно сохранить такими методами, просто сейчас, будут жить врозь, да может и вместе, но не жить семьей, а разводиться когда получат квартиру. Тут не надо быть семи пядей во лбу аналитиком