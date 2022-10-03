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≡ Почему из программы "Бакытты отбасы" исключили неполные семьи, объяснили в МИИР
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45219
Почему из программы "Бакытты отбасы" исключили неполные семьи, объяснили в МИИР
Отправлено: 03.10.22 - 18:04
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Из программы "Бакытты отбасы" исключили неполные семьи. Причины назвали на брифинге в СЦК с участием руководства Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР. С 2019 года количество очередников на жильё по этой категории выросло почти на три четверти.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17921
Re: Почему из программы "Бакытты отбасы" исключили...
Отправлено: 03.10.22 - 18:04
#1
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///Категорию исключили из программы с учётом проведённого анализа и с целью сохранения и стимулирования института семьи", – пояснили в комитете.///

красиво разьяснили.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
644
Re: Почему из программы "Бакытты отбасы" исключили...
Отправлено: 03.10.22 - 19:40
#2
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Вот я не пойму, там вообще полные идиоты сидят, кто управляет этими программами.
Семью, невозможно сохранить такими методами, просто сейчас, будут жить врозь, да может и вместе, но не жить семьей, а разводиться когда получат квартиру. Тут не надо быть семи пядей во лбу аналитиком
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