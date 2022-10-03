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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 456 из 456«1...454455456
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
855
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:00
#6826
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Цитата:
111:
Сколько там прошло, месяц, год?

Я не об этом, когда ты ёрничать прекратишь?
И где? Цитата:
111:
Лиман вошел в книгу рекордов Гиннеса
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18567
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:01
#6827
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Начинается третий пир во время Чумы.
1.Бакалея, был Салют.
2.Лиман, четверо неуловимых за руки держась..
3.Полягут русские пацаны зря под Херсоном?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18567
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:04
#6828
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Потеря Лимана

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18567
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:06
#6829
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Потеря Бакалеи, Купянска, в это время


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18567
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:17
#6830
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Просто картинка..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18567
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:22
#6831
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Еще что то про животных..
И с российской стороны тоже..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18567
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:25
#6832
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Мда уж..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18567
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:30
#6833
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Ну всем праздничного настроения и... плясать!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18567
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:35
#6834
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Ну вот, буквально полчаса как проголосовали, и опять потеряли там что то..
Кусочек РФ..

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11509
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:40
#6835
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18567
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:43
#6836
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Цитата:
Vit:

Особенно интересно как украинцы из вычислили..
Дронами..
Просто идиотизм .
Потому что украинские полицейские там были тоже..
Давно разъяснено что это фейк.
Даже в Фейках тупой расклад
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
855
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:53
#6837
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Цитата:
111:
Давно разъяснено что это фейк.

Ну и чего ты тогда свои распространяешь?

[Исправлено: Эл-починно, 03.10.2022 - 18:56]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
855
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:58
#6838
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58 минут назад, источник: Lenta.RuВ ЛНР заявили об уничтожении группировки ВСУ у границ республики
Лента.ру
//17 минут назад, источник: ВедомостиМинобороны сообщило об ударах по частям ВСУ Украинские танковые подразделения сумели вклиниться вглубь российской обороны под селами Золотая Балка и Александровка Херсонской области, попав под массированный огонь ВС РФ. Об том сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.//
//54 минуты назад, источник: © РИА НовостиПотери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На Краснолиманском направлении за трое суток войска Украины потеряли более 900 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.//
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
644
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 19:25
#6839
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Одну и ту же колонну показывают. в российских новостях это расстреляли ВСУ, по Евроньюс российская диверсионная группа, правду знают но увы уже не расскажут только те ,кто ехал там
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
644
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 19:33
#6840
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Цитата:
Эл-починно:
/54 минуты назад, источник: © РИА НовостиПотери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На Краснолиманском направлении за трое суток войска Украины потеряли более 900 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.//

Уже даже минобороны, сообщило об отводе войск на более выгодные позиции, а Кадыров обвинил генерала лапина в бездарном управлении войсками под Лиманом. естественно для того. чтобы оправдать поражение будут писать о больших потерях с сопредельной стороны.
Это мне напоминает моё детство, ирано иракский конфликт, когда иранское агенство Ирна, объявляло о бое под каким нибудь селом и говорило там было уничтожено 100 солдат противника, через час выходило сообщение иракского агентства, не помню названия, говорилось про бой там же и уничтожено было 200 человек. при этом своих потерь ни у кого не было
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