Отправлено: - 19:33

Эл-починно:

/54 минуты назад, источник: © РИА НовостиПотери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На Краснолиманском направлении за трое суток войска Украины потеряли более 900 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.//

Цитата:Уже даже минобороны, сообщило об отводе войск на более выгодные позиции, а Кадыров обвинил генерала лапина в бездарном управлении войсками под Лиманом. естественно для того. чтобы оправдать поражение будут писать о больших потерях с сопредельной стороны.Это мне напоминает моё детство, ирано иракский конфликт, когда иранское агенство Ирна, объявляло о бое под каким нибудь селом и говорило там было уничтожено 100 солдат противника, через час выходило сообщение иракского агентства, не помню названия, говорилось про бой там же и уничтожено было 200 человек. при этом своих потерь ни у кого не было