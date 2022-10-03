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≡ Кто в ответе за тепло, которого нет?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45219
Кто в ответе за тепло, которого нет?
Отправлено: 03.10.22 - 13:05
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Отопительный сезон в Костанае официально начался 29 сентября. Однако, это только на бумаге. Фактически в домах по ул. Костанайская, 1- я Костанайская, проезды Кобланды Батыра мы, жильцы, до сих пор не можем дождаться ответа от КТЭК: «Когда же наконец, в домах появится отопление?» А так же горячая вода, которую в этом году отключили почти на все лето.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25407
Re: Кто в ответе за тепло, которого нет?
Отправлено: 03.10.22 - 13:05
#1
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Алекс, у тебя в доме,
тепло есть?... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17921
Re: Кто в ответе за тепло, которого нет?
Отправлено: 03.10.22 - 13:18
#2
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Цитата:
drakon:
тепло есть?..


тепло бывает разное.
например- стало тепло на душе.
или -Тепло на сердце от песни веселой.
или ты батареи имеешь ввиду?
теплые. комфортно.пока не кочегарят сильно
слава богу.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17921
Re: Кто в ответе за тепло, которого нет?
Отправлено: 03.10.22 - 18:43
#3
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ну все , тепло дали, открывайте люди окна.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
855
Кто в ответе за тепло, которого нет?
Отправлено: 03.10.22 - 19:07
#4
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Цитата:
alex_60:
ну все , тепло дали, открывайте люди окна.

У нас собственно и не отключали. :lol: На батареи краник подкрутил и грейся любое время. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17921
Кто в ответе за тепло, которого нет?
Отправлено: 03.10.22 - 19:55
#5
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Цитата:
Эл-починно:
краник подкрутил и грейся любое время.


ну краники у нас есть.
закрыл, прикрутил, не проблема.
сам кайф в крнтрасте температур,там прохладно, а здесь жарко.
это как соленая морская вода встречается с пресной.
а зачем греться в любое время, летом например?

[Исправлено: alex_60, 03.10.2022 - 20:02]
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