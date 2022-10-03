Отправлено: - 13:05

Отопительный сезон в Костанае официально начался 29 сентября. Однако, это только на бумаге. Фактически в домах по ул. Костанайская, 1- я Костанайская, проезды Кобланды Батыра мы, жильцы, до сих пор не можем дождаться ответа от КТЭК: «Когда же наконец, в домах появится отопление?» А так же горячая вода, которую в этом году отключили почти на все лето.