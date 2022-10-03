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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:00
Цитата:
Я не об этом, когда ты ёрничать прекратишь?
И где? Цитата:
111:
Сколько там прошло, месяц, год?
Сколько там прошло, месяц, год?
Я не об этом, когда ты ёрничать прекратишь?
И где? Цитата:
111:
Лиман вошел в книгу рекордов Гиннеса
Лиман вошел в книгу рекордов Гиннеса
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:01
Начинается третий пир во время Чумы.
1.Бакалея, был Салют.
2.Лиман, четверо неуловимых за руки держась..
3.Полягут русские пацаны зря под Херсоном?
1.Бакалея, был Салют.
2.Лиман, четверо неуловимых за руки держась..
3.Полягут русские пацаны зря под Херсоном?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:04
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:06
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:17
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:22
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:25
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:30
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:35
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11509
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:40
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:43
Цитата:
Особенно интересно как украинцы из вычислили..
Дронами..
Просто идиотизм .
Потому что украинские полицейские там были тоже..
Давно разъяснено что это фейк.
Даже в Фейках тупой расклад
Vit:
Особенно интересно как украинцы из вычислили..
Дронами..
Просто идиотизм .
Потому что украинские полицейские там были тоже..
Давно разъяснено что это фейк.
Даже в Фейках тупой расклад
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:53
Цитата:
Ну и чего ты тогда свои распространяешь?
[Исправлено: Эл-починно, 03.10.2022 - 18:56]
111:
Давно разъяснено что это фейк.
Давно разъяснено что это фейк.
Ну и чего ты тогда свои распространяешь?
[Исправлено: Эл-починно, 03.10.2022 - 18:56]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 18:58
58 минут назад, источник: Lenta.RuВ ЛНР заявили об уничтожении группировки ВСУ у границ республики
Лента.ру
//17 минут назад, источник: ВедомостиМинобороны сообщило об ударах по частям ВСУ Украинские танковые подразделения сумели вклиниться вглубь российской обороны под селами Золотая Балка и Александровка Херсонской области, попав под массированный огонь ВС РФ. Об том сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.//
//54 минуты назад, источник: © РИА НовостиПотери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На Краснолиманском направлении за трое суток войска Украины потеряли более 900 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.//
//17 минут назад, источник: ВедомостиМинобороны сообщило об ударах по частям ВСУ Украинские танковые подразделения сумели вклиниться вглубь российской обороны под селами Золотая Балка и Александровка Херсонской области, попав под массированный огонь ВС РФ. Об том сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.//
//54 минуты назад, источник: © РИА НовостиПотери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На Краснолиманском направлении за трое суток войска Украины потеряли более 900 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.//
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 644
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 19:25
Одну и ту же колонну показывают. в российских новостях это расстреляли ВСУ, по Евроньюс российская диверсионная группа, правду знают но увы уже не расскажут только те ,кто ехал там
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 644
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.10.22 - 19:33
Цитата:
Уже даже минобороны, сообщило об отводе войск на более выгодные позиции, а Кадыров обвинил генерала лапина в бездарном управлении войсками под Лиманом. естественно для того. чтобы оправдать поражение будут писать о больших потерях с сопредельной стороны.
Это мне напоминает моё детство, ирано иракский конфликт, когда иранское агенство Ирна, объявляло о бое под каким нибудь селом и говорило там было уничтожено 100 солдат противника, через час выходило сообщение иракского агентства, не помню названия, говорилось про бой там же и уничтожено было 200 человек. при этом своих потерь ни у кого не было
Эл-починно:
/54 минуты назад, источник: © РИА НовостиПотери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На Краснолиманском направлении за трое суток войска Украины потеряли более 900 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.//
/54 минуты назад, источник: © РИА НовостиПотери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На Краснолиманском направлении за трое суток войска Украины потеряли более 900 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.//
Уже даже минобороны, сообщило об отводе войск на более выгодные позиции, а Кадыров обвинил генерала лапина в бездарном управлении войсками под Лиманом. естественно для того. чтобы оправдать поражение будут писать о больших потерях с сопредельной стороны.
Это мне напоминает моё детство, ирано иракский конфликт, когда иранское агенство Ирна, объявляло о бое под каким нибудь селом и говорило там было уничтожено 100 солдат противника, через час выходило сообщение иракского агентства, не помню названия, говорилось про бой там же и уничтожено было 200 человек. при этом своих потерь ни у кого не было
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