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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 526 из 526«1...524525526
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18548
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 14:45
#7876
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25407
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 14:47
#7877
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Бензин, дешевеет. 95-й уже дешевле,
чем дидель... :lol: :-P :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18548
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 15:00
#7878
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Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25407
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 15:04
#7879
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Это Китайские фонарики. Уже лет 15
растут на моём участке. Откуда, они
появились не знаю... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18548
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 15:17
#7880
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17905
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 15:21
#7881
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Цитата:
drakon:
Это Китайские фонарики. Уже лет 15 растут на моём участке. Откуда, они появились не знаю.


на вкус пробовал?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17905
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 15:22
#7882
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Цитата:
drakon:
Бензин, дешевеет. 95-й уже дешевле, чем


Пройдет зима, наступит лето,
спасибо Путину за это.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25407
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 15:23
#7883
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Это яблоня, была в ведре года 3 у нас.
Лет 10 назад, Барбара подарила её
своей племяннеце, которая высадила
её в саду, в грунт. они собрали в
этом году, больше 20 ведер яблок... :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18548
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 15:29
#7884
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25407
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 15:31
#7885
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Цитата:
alex_60:
на вкус пробовал?

Нет, не знаю, что, то
и не пробую... ;-) :-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17905
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 15:40
#7886
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Цитата:
drakon:
Нет, не знаю, что, то и не пробую.


на прошлой неделе было про это
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18548
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 15:42
#7887
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25407
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 15:46
#7888
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Это каштаны, валяются на улице.
Пробовал лет 20 назад. Дрянь.
Оказывается это не съедобные.
Съндобные в магазине - продают... :oops: :-P
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25407
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 15:51
#7889
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Цитата:
alex_60:
на прошлой неделе было про это

Да, видел. В последнем номере НГ... :oops: :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18548
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 16:32
#7890
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У нас таких не видел яблонь
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