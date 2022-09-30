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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 525 из 525«1...523524525
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18520
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.09.22 - 18:40
#7861
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25400
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.09.22 - 18:45
#7862
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Вот иакой гриб, нашли в лесу.
Кто знает, как он называется?
Съедобный или нет?
Я первые в своей жизни,
такой увидел... :lol: ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
842
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.09.22 - 19:02
#7863
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Цитата:
drakon:
Вот иакой гриб, нашли в лесу.

Кудрявая наседка или Спарассис курчавый.
Вроде съедобный, но я бы не стал такой есть. :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25400
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.09.22 - 19:05
#7864
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Я его тоже кушать не буду... :lol: :-P :-x
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25400
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.09.22 - 19:34
#7865
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Цитата:
Эл-починно:
Кудрявая наседка или Спарассис курчавый.

Виталий, спасибо. Нашёл в интернете... :lol: ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3159
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.22 - 17:05
#7866
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Цитата:
drakon:
Дождь на улице. Кони плащи - надели..



Вот оно:" Кто-кто? - Конь в пальто!" :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3159
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.22 - 17:07
#7867
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Музыкальный привет тебе, Вик, и твоей уютной деревеньке!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25400
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 11:27
#7868
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Цитата:
таноми52:
Музыкальный привет тебе

Спасибо, Таноми!!!... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25400
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 11:33
#7869
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С Праздником, Товарищи!
Днём объединения ФРГ и ГДР... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25400
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 11:39
#7870
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Сегодня у нас, выходной день!... :oops:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2908
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 12:17
#7871
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С праздничком!

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17897
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 12:28
#7872
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Цитата:
drakon:
С Праздником, Товарищи! Днём объединения ФРГ и ГДР..


может последний раз..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25400
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 12:45
#7873
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Цитата:
alex_60:
может последний раз..

А почему, последний?... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17897
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 12:48
#7874
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Цитата:
drakon:
А почему, последний?..


зима впереди.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25400
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.10.22 - 12:54
#7875
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Цитата:
alex_60:
зима впереди.

Да, морозы будут, -40... :-o
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