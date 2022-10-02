Все остальные права Президента РФ – это права главнокомандующего вооружёнными силами, но Президенту и в этой роли не дано права ни начинать войну, ни даже без войны использовать войска России за рубежом, скажем, как миротворцев ООН. На всё должно быть разрешение Федерального Собрания России. Кроме того, на сайте президента нет ни единого документа о начала войны или пресловутой военной спецоперации на Украине. Таким образом ни один орган государственной власти не использовал свои права и полномочия, и не посылал на Украину убивать украинцев ни военнослужащих Вооружённых сил России, ни формируемых на территории России наёмников. Вооружённые силы России для ведения агрессивной войны в настоящее время используют преступники. На сегодня военнослужащие Вооружённых сил России и наёмники совершают преступление, предусмотренное статьёй 353 УК РФ и убивают украинцев исключительно по приказам неизвестных лиц, по наущению подстрекателей этого преступления, захвативших СМИ России, и при помощи пособников этого преступления – следователей Следственного Комитета России, прокуроров и судей. И с помощью пособников – военных комиссаров, в моём случае это (должность и фамилию военного комиссара). В связи с вышесказанным, прошу: – возбудить уголовное дело против военного комиссара (Ф.И.О) по признакам статьи 353 УК РФ с учётом статьи 33 УК РФ; – меня признать потерпевшим по данному делу». Вам подача этих заявлений ничем не грозит, а пособников этого преступления на местах – военкомов и прокуроров – заставит задуматься, а так ли уж лично вы нужны в армии
ГК РФ Статья 435. Оферта 1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора. 2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается не полученной.
Кто мне объяснит, был человек достаточно умный, пусть и мой идеологический противник, но после референдумов неожиданно стал лепетать, какую то младенческую бессвязицу. Это, что комплекс Дмитрия Медведева?
Инструкция по применению таблеток Не принимайте йодную таблетку до тех пор, пока это не будет рекомендовано органами власти по радио и по телевидению. При определении дозы следуйте инструкции на упаковке. Йодные таблетки особенно важно принимать детям и беременным женщинам. Принимайте только одну дозу. Однократный прием обеспечивает защитный эффект в течение 24 часов.
Внешнее облучение от проходящего радиоактивного облака, которое может проникнуть в организм через органы дыхания, длится всего несколько часов. Если выброс повторяется или продолжается долго, органы власти рекомендуют принять дополнительную дозу, о чем сообщается по радио и телевидению. Не принимайте йод в таблетках если у вас ранее была сильная аллергическая реакция на йоде сли у вас есть или были какие-либо заболевания щитовидной железы При необходимости человек с заболеванием щитовидной железы должен обсудить со своим врачом прием йодных таблеток.Если гипотиреоз легкий и часть щитовидной железы работает, таблетку йода можно принять по назначению врача.если щитовидная железа удалена или не функционирует, потому что таблетка йода защищает функционирующую щитовидную железу и поэтому бесполезна.
abaika95: Спецоперации США Буря в пустыне Принуждение Ирака к миру 89 погибших солдат коалиции 44 пропало без вести
Ай я яй, а как же фейкинг или фактен - чек? Не красиво так врать. Ведь даже если это и так, как вы пишите, погибло много мирного населения, а цель операции не была достигнута. Правда сын постарался и "отомстил" за отца. //По данным отчета, с января 2004 по август 2008 года в Ираке были убиты 76 тысяч 939 мирных жителей и сотрудников местных сил безопасности. 121 тысяча 649 человек получили ранения. Потери среди военнослужащих коалиции составили 3 тысячи 952 человека.// Остальное даже проверять не буду. Всё так из головы циферки. Типа я же написал, значит так оно и есть!?
abaika95: Операция Вспышка ярости Свержение диктатора на Гренаде 19 погибших солдат США
Хотя продолжим, какая это операция? Там бы и полицейские Казахстана справились бы! Цитата- //Вторжение на Гренаду было первой крупной операцией вооруженных сил США после окончания неудачной войны в Юго-Восточной Азии. Операция «Вспышка ярости» сыграла определенную роль в восстановлении престижа американской армии после поражения США во Вьетнаме. Извлеченные из нее уроки были учтены руководством США в дальнейшем при подготовке и проведению гораздо более крупных вторжений (и, как говорят сегодня, непропорциональному применению военной силы) в Панаму (1989 г.), в Ирак (1991 г.), а также локальных войнах конца XX – начала XXI вв.Подробнее:
abaika95: Операция правое дело по свержению власти в Панаме 26 погибших солдат США
Вы и это серьёзно сравниваете? От США - Группировка ВВС США[править | править код]Американские парашютисты приземляются в Панаме в ходе вторжения Группировка ВВС США включала в себя до 200 ударных машин (30 штурмовиков и 170 ударных вертолётов армейской авиации), самолёты транспортной авиации и самолёты-заправщики[5], в том числе:388-й истребительный авиаполк (ИАП) звено истребителей F-16[5] (перебазировано в США на второй день операции[23])ВВС Национальной гвардии шесть штурмовиков A-7D[5]919-й штурмовой авиаполк специального назначения (ШАП СпН) резерва ВВС 2 самолёта поддержки наземных войск AC-130A[5]24-й ШАП (830-й АД) 18 лёгких штурмовиков—разведчиков OA-37[5];23-я воздушная армия (ВА) 7 самолётов огневой поддержки AC-130H, 3 самолёта MC-130, 2 самолёта HC-130, 6 вертолётов MH-53J, 4 вертолёта MH-60[5];6 истребителей-бомбардировщиков F-117A[5];Транспортная авиация ВВС 12 C-5 «Гэлэкси», 77 C-141 «Старлифтер»)[5] самолёты-заправщики KC-135 «Стратотанкер» и KC-10 «Экстендер»[5]Группировка сухопутных войск США[править | править код]Бойцы 75-го полка рейнджеров готовятся к штурму здания Генштаба и МО Панамы Группировка сухопутных войск США состояла из пяти сводных батальонных групп:Группа захвата международного а/п Токумен (позывной «Тихоокеанская») рота Сил специального назначения 7-го полка при поддержке 1-го парашютно-десантного батальона (75-го полка рейнджеров) с ближайшей задачей захвата аэропорта Токумен, обеспечения посадочного десантирования подразделений 1-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии, выдвижения в столицу и дальнейшего захвата ключевых объектов в городе[5]Группа захвата международного а/п Рио-Ато (позывной «Красный») рота Сил специального назначения 7-го полка при поддержке 2-го парашютно-десантного батальона[неизвестный термин] (75-го полка рейнджеров) с ближайшей задачей захвата аэропорта в Рио-Ато, блокирования и разоружения гарнизона его охраны[5]Группа блокирования Панамского канала (позывной «Семпер Фиделис») две роты морской пехоты из состава 2-й дивизии морской пехоты с тяжёлым вооружением с ближайшей задачей блокирования т. н. «моста Америк» через Панамский канал и обеспечения охраны базы ВВС США Говард[5]Группа захвата ГЭС (позывной «Атлантическая») два легкопехотных батальона (3-й парашютно-десантный батальон 504-го парашютно-десантного полка 82-я воздушно-десантной дивизии и 4-й батальон[неизвестный термин] 17-го пехотного полка[неизвестный термин] 7-й лёгкой пехотной дивизии[неизвестный термин]) с ближайшей задачей захвата плотин и сооружений ГЭС «Мадден» и «Гатун», объектов в г. Колон и тюрьмы Гамбоа[5];Группа захвата здания Министерства обороны и Генштаба (позывной «Штык») два легкопехотных батальона (5-й батальон[неизвестный термин] 87-го пехотного полка 10-й горной дивизии и 4-й батальон[неизвестный термин] 6-го пехотного полка 5-й пехотной дивизии) при поддержке взвода танков M60A2 (из состава 35-го танкового батальона 5-й пехотной дивизии) с ближайшей задачей выдвижения в столицу, захвата здания МО и Генштаба ВС Панамы, дальнейшего блокирования столичного района и разоружения гарнизона Форт-Амадор[5].
Ну Панама - Вооруженные силы Панамы[править | править код] Перед началом вторжения силы национальной обороны Панамы насчитывали 12 тыс. человек[5]:СВ Панамы: 11 тыс. военнослужащих, до 30 БТР и бронемашин, свыше 50 орудий и миномётов[5];ВВС Панамы: 500 военнослужащих, 23 самолёта и 20 вертолётов[5];ВМС Панамы: 400 военнослужащих, 12 патрульных катеров[5]
Что то у вас фактингчекинг хромает, всё больше фейкингчекинг
И таки да, сколько они спец. операций только не проводили, и сколько безуспешно. И это со странами, так можно сказать третьего мира, в трёх и более кратном превосходстве сил. Так что сравнивать тут нечего, когда одна страна, против всего НАТО и США в том числе противостоит.
Или у акиматовских - главное, что ляпнуть? - Проверять же никто не будет.
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