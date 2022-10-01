К 17 годам тюрьмы приговорили подозреваемого в покушении на Токаева
Отправлено: 01.10.22 - 13:00
Адвоката коллегии адвокатов Астаны, готовившему покушение на президента и теракт, приговорили к 17 годам лишения свободы. Речь идёт об Аяне Атыгаеве, которого задержали в апреле 2022 года. Читать новость
Репортеры в поисках сведений о киллере опросили брата Аяна, который узнал о его аресте из интернет-источников. Выяснилось, что отношения между мужчинами были натянутыми, однако, несмотря на это, казах заступился за родственника. С его слов изданию Orda.kz, Атыгаев стал козлом отпущения:
«Конечно, это подстава, постановка, кино. Вопрос: кому это выгодно?»
Удивительное совпадение Дело в том что якобы убийца президента Кеннеди-бывший морпех проживщий два года в СССР Ли Харви Освальд в первом же интервью после задержания выкрикнул что он "козел отпущения" а через сутки его демонстративно застрелили что и сподвигло тысячи американцев строить конспирологические теории вокруг убийства президента и на сегодняшний день 75% американцев не верят что убийца был именно Освальд. Если этот журналист до конца года повеситься в тюрьме или нечайно ударится головой об стену или у него срочно сердце не выдержит то станет сразу понятно кому и что тут выгодно
Пишут что между президентом нынешним и окружением бывшего идут нешуточные тёрки, ставленик не оправдывает возложенных надежд и рвется в свободное плавание, тому пример недавнее переименование столицы, нейтральная политика в отношении северного соседа, новые выборы. Кажется бывший дипломат что прикидывался тихоней ударит кулаком и ответит за долгое терпение
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