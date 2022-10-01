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Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45208
Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
Отправлено: 01.10.22 - 15:14
Сегодня, 1 октября, в область прибыл ковчег с мощами великого святого, основателя легендарной Троицкой лавры в городе Сергиев Посад, откуда, по инициативе Московского патриарха Кирилла и была доставлена в Казахстан.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 180
Re: Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия...
Отправлено: 01.10.22 - 15:14
Деревянный гроб, в котором тело преподобного Сергия Радонежского находилось в земле первые 30 лет хранится как святыня в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. Сейчас он закрыт стеклянным саркофагом, поскольку, прикладываясь к нему, многие верующие старались откусить частицу святыни.
Люди пытались откусить кусочек гроба, который 30 лет пролежал с трупом в земле. Судя по размерам раки привезли палец или что-то похожее. У меня всё!!!
Люди пытались откусить кусочек гроба, который 30 лет пролежал с трупом в земле. Судя по размерам раки привезли палец или что-то похожее. У меня всё!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13091
Re: Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия...
Отправлено: 01.10.22 - 15:35
Без проблем это святыня для православных
Они ей поклоняются и чтят
Но вот когда маленьких детей не понимающих что происходит прикладывают к частям тела умершего сотни лет монаха это такое себе...
Чем эта традиция отличается от традиций племен каменного века? Да ничем по сути
Я против чтобы детей до 16 лет вообще водили в религиозные учреждения и навязывали им свое хобби которое считается Верой в сверхественное
У баптистов вроде нельзя крестить маленького ребенка
Потомучто он сам должен осознано придти к вере а не по тому что папа и мама ему навязали свои интересы
Они ей поклоняются и чтят
Но вот когда маленьких детей не понимающих что происходит прикладывают к частям тела умершего сотни лет монаха это такое себе...
Чем эта традиция отличается от традиций племен каменного века? Да ничем по сути
Я против чтобы детей до 16 лет вообще водили в религиозные учреждения и навязывали им свое хобби которое считается Верой в сверхественное
У баптистов вроде нельзя крестить маленького ребенка
Потомучто он сам должен осознано придти к вере а не по тому что папа и мама ему навязали свои интересы
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 924
Re: Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия...
Отправлено: 01.10.22 - 23:33
Сам православный, но когда высшее сословие православной церкви требуют убрать Ленина из Маавзолея, якобы похороннего не по православным традициям ( преданных земле), но в тоже время таскать по свету части тела своих же умерших на земле грешной святых, не понимаю!
Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
Отправлено: 01.10.22 - 23:50
Re: Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия...
Отправлено: 02.10.22 - 09:11
Как-нибудь придерживаются ли в этих обрядах санитарных норм, вроде масочный режим сама Малышева рекомендовала носить на постоянке в общественных местах
Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
Отправлено: 02.10.22 - 10:16
Цитата:
Какой смысл в масках там где каждый один и тот же крест целует?
сайлау курманов:
Как-нибудь придерживаются ли в этих обрядах санитарных норм, вроде масочный режим сама Малышева рекомендовала носить на постоянке в общественных местах
Как-нибудь придерживаются ли в этих обрядах санитарных норм, вроде масочный режим сама Малышева рекомендовала носить на постоянке в общественных местах
Какой смысл в масках там где каждый один и тот же крест целует?
Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
Отправлено: 02.10.22 - 12:27
Так я про это и намекаю, не хотел напрямую говорить, опасно нынче чувства верующих трогать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 963
Re: Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия...
Отправлено: 02.10.22 - 20:52
Верю, что мудрецы когда-нибудь догадаются, для чего всё-таки человеку нужен мозг.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 963
Re: Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия...
Отправлено: 02.10.22 - 20:53
Цитата:
Не богохульствуй, а то боженька язык....
Эл-починно:
Не богохульствуй, а то боженька язык....
Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
Отправлено: 02.10.22 - 21:07
Цитата:
Кто тут богохульствует, ещё разобраться надо. Я лишь немного юмора добавил.
Хотя правда не знаю, что такое мощи, чьи либо. Но полагаю, это какие то останки.
И чего их таскать тогда туда сюда?
Захоронить по человечески и с почестями, делов то?
Предать земле и не морочить людям голову.
ПолиграфЪ Боярышников:
Не богохульствуй, а то
Не богохульствуй, а то
Кто тут богохульствует, ещё разобраться надо. Я лишь немного юмора добавил.
Хотя правда не знаю, что такое мощи, чьи либо. Но полагаю, это какие то останки.
И чего их таскать тогда туда сюда?
Захоронить по человечески и с почестями, делов то?
Предать земле и не морочить людям голову.
Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
Отправлено: 02.10.22 - 22:05
Цитата:
Цитата:
То есть если мобилизованного рецидивиста случайно подстрелят - он в рай попадет?
Ну и главный вопрос:
а как же заповедь "Не убий"?
Эл-починно:
Кто тут богохульствует, ещё разобраться надо
Кто тут богохульствует, ещё разобраться надо
Цитата:
Патриарх Кирилл на традиционной воскресной проповеди заявил, что смерть на войне с Украиной «смывает все грехи» и фактически сравнил мобилизованных с Иисусом Христом: они, по мнению Кирилла, своей гибелью на войне приносят себя в жертву за других.
То есть если мобилизованного рецидивиста случайно подстрелят - он в рай попадет?
Ну и главный вопрос:
а как же заповедь "Не убий"?
-
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