Отправлено: - 10:16

сайлау курманов:

Как-нибудь придерживаются ли в этих обрядах санитарных норм, вроде масочный режим сама Малышева рекомендовала носить на постоянке в общественных местах

Цитата:Какой смысл в масках там где каждый один и тот же крест целует?