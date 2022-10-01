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≡ Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45208
Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
Отправлено: 01.10.22 - 15:14
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Сегодня, 1 октября, в область прибыл ковчег с мощами великого святого, основателя легендарной Троицкой лавры в городе Сергиев Посад, откуда, по инициативе Московского патриарха Кирилла и была доставлена в Казахстан.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
180
Re: Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия...
Отправлено: 01.10.22 - 15:14
#1
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Деревянный гроб, в котором тело преподобного Сергия Радонежского находилось в земле первые 30 лет хранится как святыня в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. Сейчас он закрыт стеклянным саркофагом, поскольку, прикладываясь к нему, многие верующие старались откусить частицу святыни.

Люди пытались откусить кусочек гроба, который 30 лет пролежал с трупом в земле. Судя по размерам раки привезли палец или что-то похожее. У меня всё!!!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13091
Re: Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия...
Отправлено: 01.10.22 - 15:35
#2
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Без проблем это святыня для православных
Они ей поклоняются и чтят
Но вот когда маленьких детей не понимающих что происходит прикладывают к частям тела умершего сотни лет монаха это такое себе...
Чем эта традиция отличается от традиций племен каменного века? Да ничем по сути

Я против чтобы детей до 16 лет вообще водили в религиозные учреждения и навязывали им свое хобби которое считается Верой в сверхественное
У баптистов вроде нельзя крестить маленького ребенка
Потомучто он сам должен осознано придти к вере а не по тому что папа и мама ему навязали свои интересы
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
924
Re: Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия...
Отправлено: 01.10.22 - 23:33
#3
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Сам православный, но когда высшее сословие православной церкви требуют убрать Ленина из Маавзолея, якобы похороннего не по православным традициям ( преданных земле), но в тоже время таскать по свету части тела своих же умерших на земле грешной святых, не понимаю!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
838
Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
Отправлено: 01.10.22 - 23:50
#4
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:lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5540
Re: Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия...
Отправлено: 02.10.22 - 09:11
#5
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Как-нибудь придерживаются ли в этих обрядах санитарных норм, вроде масочный режим сама Малышева рекомендовала носить на постоянке в общественных местах
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17291
Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
Отправлено: 02.10.22 - 10:16
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Как-нибудь придерживаются ли в этих обрядах санитарных норм, вроде масочный режим сама Малышева рекомендовала носить на постоянке в общественных местах

Какой смысл в масках там где каждый один и тот же крест целует?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5540
Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
Отправлено: 02.10.22 - 12:27
#7
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Так я про это и намекаю, не хотел напрямую говорить, опасно нынче чувства верующих трогать
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
963
Re: Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия...
Отправлено: 02.10.22 - 20:52
#8
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Верю, что мудрецы когда-нибудь догадаются, для чего всё-таки человеку нужен мозг.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
963
Re: Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия...
Отправлено: 02.10.22 - 20:53
#9
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Цитата:
Эл-починно:

Не богохульствуй, а то боженька язык....
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
838
Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
Отправлено: 02.10.22 - 21:07
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Не богохульствуй, а то

Кто тут богохульствует, ещё разобраться надо. Я лишь немного юмора добавил.
Хотя правда не знаю, что такое мощи, чьи либо. Но полагаю, это какие то останки.
И чего их таскать тогда туда сюда?
Захоронить по человечески и с почестями, делов то?
Предать земле и не морочить людям голову.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17291
Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
Отправлено: 02.10.22 - 22:05
#11
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Цитата:
Эл-починно:
Кто тут богохульствует, ещё разобраться надо


Цитата:
Патриарх Кирилл на традиционной воскресной проповеди заявил, что смерть на войне с Украиной «смывает все грехи» и фактически сравнил мобилизованных с Иисусом Христом: они, по мнению Кирилла, своей гибелью на войне приносят себя в жертву за других.


То есть если мобилизованного рецидивиста случайно подстрелят - он в рай попадет?

Ну и главный вопрос:
а как же заповедь "Не убий"?
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