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≡ К 17 годам тюрьмы приговорили подозреваемого в покушении на Токаева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45208
К 17 годам тюрьмы приговорили подозреваемого в покушении на Токаева
Отправлено: 01.10.22 - 13:00
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Адвоката коллегии адвокатов Астаны, готовившему покушение на президента и теракт, приговорили к 17 годам лишения свободы. Речь идёт об Аяне Атыгаеве, которого задержали в апреле 2022 года.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13091
Re: К 17 годам тюрьмы приговорили подозреваемого в покушении на...
Отправлено: 01.10.22 - 13:00
#1
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Цитата:
Репортеры в поисках сведений о киллере опросили брата Аяна, который узнал о его аресте из интернет-источников. Выяснилось, что отношения между мужчинами были натянутыми, однако, несмотря на это, казах заступился за родственника. С его слов изданию Orda.kz, Атыгаев стал козлом отпущения:

«Конечно, это подстава, постановка, кино. Вопрос: кому это выгодно?»



Удивительное совпадение
Дело в том что якобы убийца президента Кеннеди-бывший морпех проживщий два года в СССР Ли Харви Освальд в первом же интервью после задержания выкрикнул что он "козел отпущения" а через сутки его демонстративно застрелили что и сподвигло тысячи американцев строить конспирологические теории вокруг убийства президента и на сегодняшний день 75% американцев не верят что убийца был именно Освальд.
Если этот журналист до конца года повеситься в тюрьме или нечайно ударится головой об стену или у него срочно сердце не выдержит то станет сразу понятно кому и что тут выгодно
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18512
Re: К 17 годам тюрьмы приговорили подозреваемого в покушении на...
Отправлено: 01.10.22 - 13:04
#2
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Из какого клана он, тогда будет и понятно..
Без рода и племени не разберешься..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
60
Re: К 17 годам тюрьмы приговорили подозреваемого в покушении на...
Отправлено: 01.10.22 - 15:35
#3
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....мы не спецы по родовым кланам так сказать неучи.Вам легче с этим разобраться.Разберитесь и расскажите нам.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17895
Re: К 17 годам тюрьмы приговорили подозреваемого в покушении на...
Отправлено: 01.10.22 - 16:50
#4
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не понял, он казах?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17895
К 17 годам тюрьмы приговорили подозреваемого в покушении на Токаева
Отправлено: 01.10.22 - 16:51
#5
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и что хотел?
цель непонятна, мотивы.

[Исправлено: alex_60, 02.10.2022 - 18:22]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5540
Re: К 17 годам тюрьмы приговорили подозреваемого в покушении на...
Отправлено: 02.10.22 - 08:56
#6
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Пишут что между президентом нынешним и окружением бывшего идут нешуточные тёрки, ставленик не оправдывает возложенных надежд и рвется в свободное плавание, тому пример недавнее переименование столицы, нейтральная политика в отношении северного соседа, новые выборы. Кажется бывший дипломат что прикидывался тихоней ударит кулаком и ответит за долгое терпение
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25395
Re: К 17 годам тюрьмы приговорили подозреваемого в покушении на...
Отправлено: 02.10.22 - 14:20
#7
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Цитата:

К 17 годам тюрьмы приговорили подозреваемого в покушении на Токаева


А когда, было - покушение? На Токаюшку?... :lol: :-o
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таноми52
* таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3157
Re: К 17 годам тюрьмы приговорили подозреваемого в покушении на...
Отправлено: 02.10.22 - 17:30
#8
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Цитата:
drakon:
А когда, было - покушение?


В апреле 2022 г.

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