Отправлено: - 13:00

Репортеры в поисках сведений о киллере опросили брата Аяна, который узнал о его аресте из интернет-источников. Выяснилось, что отношения между мужчинами были натянутыми, однако, несмотря на это, казах заступился за родственника. С его слов изданию Orda.kz, Атыгаев стал козлом отпущения:



«Конечно, это подстава, постановка, кино. Вопрос: кому это выгодно?»





Цитата:Удивительное совпадениеДело в том что якобы убийца президента Кеннеди-бывший морпех проживщий два года в СССР Ли Харви Освальд в первом же интервью после задержания выкрикнул что он "козел отпущения" а через сутки его демонстративно застрелили что и сподвигло тысячи американцев строить конспирологические теории вокруг убийства президента и на сегодняшний день 75% американцев не верят что убийца был именно Освальд.Если этот журналист до конца года повеситься в тюрьме или нечайно ударится головой об стену или у него срочно сердце не выдержит то станет сразу понятно кому и что тут выгодно