Отправлено: - 01:40

abaika95:

А этот кстати Кевин Геракл был в ДНР? Нет

abaika95:

А Шварц был одним из высших чиновников США Так кому больше доверия?)

abaika95:

Письма фсбшников под видом детей?)

abaika95:

Вот сейчас глянул 1,1 тысяча просмотров Не мудрено почему Шварц не ответил))

abaika95:

Сравнили называется спортсменку из днр с пальцем) ой с Арни)

abaika95:

про Алекса или про пропаганду?

Цитата:Так он и не говорит ничего за происходящее там) он говорит о том, что сначала своей стране помогать нужно)Цитата:вот-вот, поэтому не удивительно, что поет он в унисон чиновникам США))Цитата:верх цинизма однако...Цитата:это перезалив на ее канале так-то) вот он фактчекинг от вас в действии)Цитата:ну я думаю он помнит рекордсменку мира, 15летнюю девчонку, что на его соревновании - Арнольд Классик, поставила рекорд по жиму)Цитата:мы о комментах, что видны при входе на сайт. Они у вас то "ни о чем", то "пропаганда".