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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45207
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 10:00
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Суть - в том векторе трансформации (и намеренных спекуляций), когда от признанного, казалось бы, и совершенно очевидного сознание движется по жестко обозначенному пути к кульбитам, при которых борьба за очевидные благие цели, за Добро превращается во взращивание Зла.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
961
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 10:00
#1
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Вот что пишут в КН!
Потерявшему крупную сумму денег россиянину помогли костанайские полицейские
Гражданину России полицейские вернули барсетку с крупной суммой денег, которую он оставил в кафе, передает Forbes со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.
Житель города Невьянск Свердловской области Дмитрий Никитин в выходные дни возвращался домой из поездки на Байконур. Туда он отправился встретиться с сослуживцами по армии и увидеть запуск ракеты. Возвращаясь, мужчина остановился в кафе в городе Костанае и когда уже был на границе, то обнаружил, что оставил там барсетку с крупной суммой денег и банковскими картами.«Я подумал, что возвращаться нет смысла, но все же решил найти номер кафе в интернете. К сожалению, телефон не отвечал. Я решил позвонить в полицию. Уже через полчаса мне позвонили и сообщили, что пропажа нашлась», - сообщил Дмитрий Никитин.Стражи порядка обнаружили барсетку там же за столом, где обедал россиянин. Она будет передана Дмитрию Никитину в ближайшие дни на границе.Сам же житель Российской Федерации выразил благодарность за помощь полицейским, отметив, что приятно удивлен, что его вещь не тронули в кафе, а также, что на его обращение оперативно отреагировали.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 02.10.2022 - 10:02]
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
312
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 10:25
#2
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Мощно. Философски. Но не хватает смелости прямо назвать черное-черным, белое-белым. Только намеки для думающих. Но хоть намёки. Уже хорошо.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2907
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 10:38
#3
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
638
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 11:27
#4
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А может и хорошо. ведь Ю.Я. преподаватель, для преподавателя главное заставить студентов думать, анализировать и самостоятельно приходить к каким то выводам, а не размахивать чужими , навязанными кем то лозунгами и жупелами. Людей, которые разделили мир на чёрное и белое сейчас хватает и они абсолютно ничего не стесняются.
Беда в том , что у одних абсолютно белое, то у других абсолютно чёрное, и никаких полутонов. хотя в условиях войны , наверное так и должно быть
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
312
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 12:21
#5
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Цитата:
saba:
А может и хорошо

согласен
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