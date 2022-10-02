Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6806
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.22 - 01:07
Цитата:
--Ничего не понял ? А можно все это на простом нормальном языке сказать ??
YESNO:
--Ничего не понял ? А можно все это на простом нормальном языке сказать ??
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 814
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.22 - 01:08
Все остальные права Президента РФ – это права главнокомандующего вооружёнными силами, но Президенту и в этой роли не дано права ни начинать войну, ни даже без войны использовать войска России за рубежом, скажем, как миротворцев ООН. На всё должно быть разрешение Федерального Собрания России. Кроме того, на сайте президента нет ни единого документа о начала войны или пресловутой военной спецоперации на Украине. Таким образом ни один орган государственной власти не использовал свои права и полномочия, и не посылал на Украину убивать украинцев ни военнослужащих Вооружённых сил России, ни формируемых на территории России наёмников. Вооружённые силы России для ведения агрессивной войны в настоящее время используют преступники. На сегодня военнослужащие Вооружённых сил России и наёмники совершают преступление, предусмотренное статьёй 353 УК РФ и убивают украинцев исключительно по приказам неизвестных лиц, по наущению подстрекателей этого преступления, захвативших СМИ России, и при помощи пособников этого преступления – следователей Следственного Комитета России, прокуроров и судей. И с помощью пособников – военных комиссаров, в моём случае это (должность и фамилию военного комиссара). В связи с вышесказанным, прошу: – возбудить уголовное дело против военного комиссара (Ф.И.О) по признакам статьи 353 УК РФ с учётом статьи 33 УК РФ; – меня признать потерпевшим по данному делу». Вам подача этих заявлений ничем не грозит, а пособников этого преступления на местах – военкомов и прокуроров – заставит задуматься, а так ли уж лично вы нужны в армии
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 814
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.22 - 01:09
ГК РФ Статья 435. Оферта 1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора. 2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается не полученной.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1140
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.22 - 01:40
Цитата:
Так он и не говорит ничего за происходящее там) он говорит о том, что сначала своей стране помогать нужно)
Цитата:
вот-вот, поэтому не удивительно, что поет он в унисон чиновникам США))
Цитата:
верх цинизма однако...
Цитата:
это перезалив на ее канале так-то) вот он фактчекинг от вас в действии)
Цитата:
ну я думаю он помнит рекордсменку мира, 15летнюю девчонку, что на его соревновании - Арнольд Классик, поставила рекорд по жиму)
Цитата:
мы о комментах, что видны при входе на сайт. Они у вас то "ни о чем", то "пропаганда".
abaika95:
А этот кстати Кевин Геракл был в ДНР? Нет
А этот кстати Кевин Геракл был в ДНР? Нет
Так он и не говорит ничего за происходящее там) он говорит о том, что сначала своей стране помогать нужно)
Цитата:
abaika95:
А Шварц был одним из высших чиновников США Так кому больше доверия?)
А Шварц был одним из высших чиновников США Так кому больше доверия?)
вот-вот, поэтому не удивительно, что поет он в унисон чиновникам США))
Цитата:
abaika95:
Письма фсбшников под видом детей?)
Письма фсбшников под видом детей?)
верх цинизма однако...
Цитата:
abaika95:
Вот сейчас глянул 1,1 тысяча просмотров Не мудрено почему Шварц не ответил))
Вот сейчас глянул 1,1 тысяча просмотров Не мудрено почему Шварц не ответил))
это перезалив на ее канале так-то) вот он фактчекинг от вас в действии)
Цитата:
abaika95:
Сравнили называется спортсменку из днр с пальцем) ой с Арни)
Сравнили называется спортсменку из днр с пальцем) ой с Арни)
ну я думаю он помнит рекордсменку мира, 15летнюю девчонку, что на его соревновании - Арнольд Классик, поставила рекорд по жиму)
Цитата:
abaika95:
про Алекса или про пропаганду?
про Алекса или про пропаганду?
мы о комментах, что видны при входе на сайт. Они у вас то "ни о чем", то "пропаганда".
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17892
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.22 - 02:31
Цитата:
мало.
писши еще.
те копипасти.
все равно никто не читает.
книжку какую нибудь можно.
YESNO:
мало.
писши еще.
те копипасти.
все равно никто не читает.
книжку какую нибудь можно.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать