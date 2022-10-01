Re: "Полностью обезопаситься нельзя" - эксперт о...

Отправлено: - 21:28

Был у меня сайт для костанайцев, написал собственноручно на движке Joomla. просуществовал несколько лет, посещаемость была отличная. За все время 3 раза подвергался атакам извне. Первые 2 раза с трудом восстановил работоспособность, помогли архивные копии. Но в третий раз я сдался. Моих знаний не хватило противостоять атакам. Обидно, что боты ищут уязвимости в структуре движка и не смотрят на контент сайта. Ведь мой сайт не представлял интереса никому, кроме обычного жителя Костаная.