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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17891
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 17:12
оскорбялете.
да уж,это в нулевой класс надо.
да уж,это в нулевой класс надо.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 17:12
Цитата:
---С этого места ---подробнее
abaika95:
А Лидер ДНР открытый мошенник и учредитель МММ на Украине
А Лидер ДНР открытый мошенник и учредитель МММ на Украине
---С этого места ---подробнее
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 17:20
Цитата:
А это тут причём? Это просто показатель культуры и воспитания. Или у вас только всё под авторитеты и "понятия" заточено
abaika95:
А он мне не авторитет и не кумир чтобы у меня было какое то иное отношение
А он мне не авторитет и не кумир чтобы у меня было какое то иное отношение
А это тут причём? Это просто показатель культуры и воспитания. Или у вас только всё под авторитеты и "понятия" заточено
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 17:25
Цитата:
Вот началось, деление по уровням! Цитата:
А это как понимать? Откуда инфа? Я за час 100000 легко с перекурами наберу обращений. Технологии знаете ли позволяют. А вы тут Арнольда или оскорбили или мало лет предсказали. Да и некрасиво за других (причём не знакомых вам) людей говорить.
abaika95:
Шварц и Сигал одного уровня? Мдаааа
Шварц и Сигал одного уровня? Мдаааа
Вот началось, деление по уровням! Цитата:
abaika95:
Если он каждому фанату в мире начнет отвечать и просматривать их обращения у него вся жизнь за этим пройдет Сравнили называется спортсменку из днр с пальцем) ой с Арни)
Если он каждому фанату в мире начнет отвечать и просматривать их обращения у него вся жизнь за этим пройдет Сравнили называется спортсменку из днр с пальцем) ой с Арни)
А это как понимать? Откуда инфа? Я за час 100000 легко с перекурами наберу обращений. Технологии знаете ли позволяют. А вы тут Арнольда или оскорбили или мало лет предсказали. Да и некрасиво за других (причём не знакомых вам) людей говорить.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 636
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 17:52
Цитата:
Давайте не будем обманывать друг друга, слово клоун в Вашей интерпретации выглядело именно уничижительно. Г-н Рейган в своё время тоже был актером и не самым лучшим, однако когда он был президентом его никто не называл актеришкой. Ну и г-на Путина Вы же тоже не называете шпионом, хотя это была одна из его прежних профессий. И насчёт солдат ВСУ, всё таки кто они солдаты или боевики-нацики?
Гога:
Это было его амплуа .
Это было его амплуа .
Давайте не будем обманывать друг друга, слово клоун в Вашей интерпретации выглядело именно уничижительно. Г-н Рейган в своё время тоже был актером и не самым лучшим, однако когда он был президентом его никто не называл актеришкой. Ну и г-на Путина Вы же тоже не называете шпионом, хотя это была одна из его прежних профессий. И насчёт солдат ВСУ, всё таки кто они солдаты или боевики-нацики?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 21:34
Цитата:
Шпион???? Путин. Ну вы даёте.
saba:
Ну и г-на Путина Вы же тоже не называете шпионом, хотя это была одна из его прежних профессий.
Ну и г-на Путина Вы же тоже не называете шпионом, хотя это была одна из его прежних профессий.
Шпион???? Путин. Ну вы даёте.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 21:54
Цитата:
---Не , это вы так сами интерпретировали , нашли двойной смысл . Нормальная профессия .Цитата:
---Вы уверены в этом ??
saba:
в Вашей интерпретации
в Вашей интерпретации
---Не , это вы так сами интерпретировали , нашли двойной смысл . Нормальная профессия .Цитата:
saba:
его никто не называл актеришкой.
его никто не называл актеришкой.
---Вы уверены в этом ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 21:54
Цитата:
---Не смешите мои седины .
saba:
не называете шпионом,
не называете шпионом,
---Не смешите мои седины .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 21:56
Цитата:
---Кстати , тут --разведчики , а шпионы -- там , за бугром
saba:
не называете шпионом
не называете шпионом
---Кстати , тут --разведчики , а шпионы -- там , за бугром
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 636
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 22:01
Цитата:
А в чём различие, только в словах, Вы же Зеленского тоже не назвали комиком или юмористом, насколько я знаю, в цирке он никогда не работал.
Разведчик это для своих, шпион для противников. Да и всё таки ВСУ это солдаты или боевики нацики?
Гога:
Кстати , тут --разведчики , а шпионы -- там , за бугром
Кстати , тут --разведчики , а шпионы -- там , за бугром
А в чём различие, только в словах, Вы же Зеленского тоже не назвали комиком или юмористом, насколько я знаю, в цирке он никогда не работал.
Разведчик это для своих, шпион для противников. Да и всё таки ВСУ это солдаты или боевики нацики?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.22 - 01:01
Получив повестку, напишите военкому следующее заявление и зарегистрируйте его в канцелярии военкомата:
«Военному комиссару (такого-то района, звание и Ф.И.О.) От призываемого (Ф.И.О., адрес)?!
В России совершается преступление, предусмотренное статьёй 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»: «1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны – наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.2. Ведение агрессивной войны – наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет». Для совершения этого преступления Вооружённые Силы России посланы неизвестными лицами на Украину, и вы, военком, являясь пособником этих лиц, призываете меня на службу, чтобы я стал исполнителем этого преступления. Но давая присягу России, я не обещал совершать преступления против России даже по приказам своих командиров. Поясняю. По положениям Конституции России, которым должны соответствовать все законы России, вопросы войны и мира – это вопросы, которые должны решать исключительно члены Федерального Собрания России. Соответственно: должны решать депутаты государственной Думы и члены Совета Федерации. Статья 106 Конституции РФ: «Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам: …е) войны и мира». Что касается войны, то о войне говорит в законе «Об обороне», это статья 18 «Состояние войны»: «1. Состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации». Но до сих пор Федеральное собрание не приняло федеральный закон о войне или спецоперации на Украине в пределах своих обязанностей и полномочий. Государство «Россия» никого на войну с Украиной не посылало
«Военному комиссару (такого-то района, звание и Ф.И.О.) От призываемого (Ф.И.О., адрес)?!
В России совершается преступление, предусмотренное статьёй 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»: «1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны – наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.2. Ведение агрессивной войны – наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет». Для совершения этого преступления Вооружённые Силы России посланы неизвестными лицами на Украину, и вы, военком, являясь пособником этих лиц, призываете меня на службу, чтобы я стал исполнителем этого преступления. Но давая присягу России, я не обещал совершать преступления против России даже по приказам своих командиров. Поясняю. По положениям Конституции России, которым должны соответствовать все законы России, вопросы войны и мира – это вопросы, которые должны решать исключительно члены Федерального Собрания России. Соответственно: должны решать депутаты государственной Думы и члены Совета Федерации. Статья 106 Конституции РФ: «Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам: …е) войны и мира». Что касается войны, то о войне говорит в законе «Об обороне», это статья 18 «Состояние войны»: «1. Состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации». Но до сих пор Федеральное собрание не приняло федеральный закон о войне или спецоперации на Украине в пределах своих обязанностей и полномочий. Государство «Россия» никого на войну с Украиной не посылало
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.22 - 01:01
Цитата:
-----*До избрания президентом получил широкую известность как шоумен, актёр, комик, режиссёр, продюсер и сценарист.*** Чем отличается комик от клоуна ?---**В отдельных случаях комиком могут называть шутами, клоунами, эксцентриками.***Так что вас так задело ?? Это было его амплуа .
saba:
-----*До избрания президентом получил широкую известность как шоумен, актёр, комик, режиссёр, продюсер и сценарист.*** Чем отличается комик от клоуна ?---**В отдельных случаях комиком могут называть шутами, клоунами, эксцентриками.***Так что вас так задело ?? Это было его амплуа .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.22 - 01:03
Что касается пресловутой «военной спецоперации», то согласно комментария к статье 353 УК РФ, данного Председателем Верховного Суда России Вячеславом Лебедевым, «военные операции против другого государства с применением всех видов вооружения или ограниченного их набора», являются «ведением агрессивной войны». Далее, президент России не наделён правами посылать на смерть военнослужащих России и объявлять мобилизацию, поскольку согласно статье 87 Конституции РФ: «1. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерация вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.3. Режим военного положения определяется федеральным конституционным законом». Вот и всё, на что имеет права Президент РФ. То есть максимум прав Президента – объявить военное положение, да и то, с разрешения законодателей. И этой статье Конституции обязаны соответствовать и все законы России. Кроме того, на сайте президента нет ни единого документа о начала войны или пресловутой военной спецоперации на Украине. Таким образом ни один орган государственной власти не исполнил свои обязанности и не использовал свои полномочия – не посылал на Украину убивать ни украинцев, ни военнослужащих Вооружённых сил России, ни формируемых на территории России наёмников. Итак, на сегодня военнослужащие Вооружённых сил России и наёмники на территории Украины совершают преступление, предусмотренное статьёй 353 УК РФ и убивают украинцев исключительно по приказам неизвестных лиц, по наущению подстрекателей этого преступления, захвативших СМИ России, и при помощи пособников этого преступления – следователей Следственного Комитета России, прокуроров и судей. И военных комиссаров. В связи с вышесказанным предупреждаю – можете меня призвать на военную службу – я пойду, но я отказываюсь участвовать в преступлении, запрещённом частью 1 статьи 353 УК РФ «Ведение агрессивной войны» и буду убеждать всех своих товарищей по службе отказаться становится преступниками». Тут главное то, что вы не отказываетесь от призыва и вам невозможно угрожать наказанием за уклонение от него, но вы предупреждаете военкома, что именно вы будете делать, будучи призванным.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.22 - 01:03
Цитата:
---Хорошо , назову ----шутом .
saba:
тоже не назвали комиком
тоже не назвали комиком
---Хорошо , назову ----шутом .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.22 - 01:05
Мало этого, необходимо написать руководителю следственного органа заявление о возбуждении уголовного дела против призывающего вас военкома и зарегистрировать его подачу в приёмной СК. К примеру. «Руководителю Следственного комитета (района, в котором находится призывающий вас военкомат)Заявлениео возбуждении уголовного дела по признакам статьи 353 УК РФ с учётом статьи 33 УК РФ против военного комиссара (такого-то) Я получил повестку от военкома (такого-то) о призыве меня на военную службу для участия в войне на Украине. Но эта война является преступлением, запрещённым статьей 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»: «1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны – наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. 2. Ведение агрессивной войны – наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет». То есть военный комиссар, выступая в качестве пособника этого преступления, призывает меня на службу, чтобы я стал исполнителем этого преступления. Поясняю. По положениям Конституции России, которым должны соответствовать все законы России, вопросы войны и мира – это вопросы, которые должны решать исключительно члены Федерального Собрания России. Соответственно: должны решать депутаты государственной Думы и члены Совета Федерации. Статья 106 Конституции РФ: «Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам: …е) войны и мира». Что касается войны, то о войне говорит в законе «Об обороне», это статья 18 «Состояние войны»: «1. Состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации». Но до сих пор Федеральное собрание не приняло федеральный закон о войне или спецоперации на Украине в пределах своих обязанностей и полномочий. Государство «Россия» никого на войну с Украиной не посылало! Что касается пресловутой «военной спецоперации», то согласно комментария к статье 353 УК РФ, данного Председателем Верховного Суда России Вячеславом Лебедевым, «военные операции против другого государства с применением всех видов вооружения или ограниченного их набора», являются «ведением агрессивной войны». Далее, президент России не наделён правами посылать на смерть военнослужащих России, а согласно статье 87 Конституции РФ: «1. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерация вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.3. Режим военного положения определяется федеральным конституционным законом». Вот и всё, на что имеет права Президент РФ. То есть максимум прав Президента – объявить военное положение, да и то, с разрешения законодателей
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