Флуд и оффтопик (часть 7)

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Мало этого, необходимо написать руководителю следственного органа заявление о возбуждении уголовного дела против призывающего вас военкома и зарегистрировать его подачу в приёмной СК. К примеру. «Руководителю Следственного комитета (района, в котором находится призывающий вас военкомат)Заявлениео возбуждении уголовного дела по признакам статьи 353 УК РФ с учётом статьи 33 УК РФ против военного комиссара (такого-то) Я получил повестку от военкома (такого-то) о призыве меня на военную службу для участия в войне на Украине. Но эта война является преступлением, запрещённым статьей 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»: «1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны – наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. 2. Ведение агрессивной войны – наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет». То есть военный комиссар, выступая в качестве пособника этого преступления, призывает меня на службу, чтобы я стал исполнителем этого преступления. Поясняю. По положениям Конституции России, которым должны соответствовать все законы России, вопросы войны и мира – это вопросы, которые должны решать исключительно члены Федерального Собрания России. Соответственно: должны решать депутаты государственной Думы и члены Совета Федерации. Статья 106 Конституции РФ: «Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам: …е) войны и мира». Что касается войны, то о войне говорит в законе «Об обороне», это статья 18 «Состояние войны»: «1. Состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации». Но до сих пор Федеральное собрание не приняло федеральный закон о войне или спецоперации на Украине в пределах своих обязанностей и полномочий. Государство «Россия» никого на войну с Украиной не посылало! Что касается пресловутой «военной спецоперации», то согласно комментария к статье 353 УК РФ, данного Председателем Верховного Суда России Вячеславом Лебедевым, «военные операции против другого государства с применением всех видов вооружения или ограниченного их набора», являются «ведением агрессивной войны». Далее, президент России не наделён правами посылать на смерть военнослужащих России, а согласно статье 87 Конституции РФ: «1. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерация вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.3. Режим военного положения определяется федеральным конституционным законом». Вот и всё, на что имеет права Президент РФ. То есть максимум прав Президента – объявить военное положение, да и то, с разрешения законодателей