Re: Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия...

Отправлено: - 15:35

Без проблем это святыня для православных

Они ей поклоняются и чтят

Но вот когда маленьких детей не понимающих что происходит прикладывают к частям тела умершего сотни лет монаха это такое себе...

Чем эта традиция отличается от традиций племен каменного века? Да ничем по сути



Я против чтобы детей до 16 лет вообще водили в религиозные учреждения и навязывали им свое хобби которое считается Верой в сверхественное

У баптистов вроде нельзя крестить маленького ребенка

Потомучто он сам должен осознано придти к вере а не по тому что папа и мама ему навязали свои интересы