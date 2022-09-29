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≡ Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45206
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 13:48
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Спецкор «Новой газеты» Иван ЖИЛИН оказался в Казахстане вовсе не по заданию редакции. Он среди тех многочисленных российских «туристов», для которых объявленная президентом РФ частичная мобилизация поделила жизнь на до и после. «НГ» задала Ивану несколько вопросов.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17891
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 22:25
#135
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Цитата:
Тимур Гафуров:


к сожалению, в ветке вв это продолжается.даже после просьбы.
он просто издевается над вами.

[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 22:30]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
960
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 01.10.22 - 18:01
#136
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ЦИРК В КРЕМЛЕ |В лиманский котёл попали более 5500 военных.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1614
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 01.10.22 - 23:31
#137
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Цитата:
ЦИРК В КРЕМЛЕ |


А ваш цирковой номер в программке не напечатали что ли, аж заКАПСили)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
837
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 01.10.22 - 23:41
#138
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
ЦИРК В КРЕМЛЕ |В лиманский котёл попали более 5500 военных.

Cмотрю тут у некоторых подгорает конкретно, нет больше радости, чем беда товарища.
Что вы то так переживаете? А ещё больше, с чего так радуетесь?
Завтра ситуация изменится и настроение пропадёт.
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