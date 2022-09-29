Отправлено: - 23:41

ПолиграфЪ Боярышников:

ЦИРК В КРЕМЛЕ |В лиманский котёл попали более 5500 военных.

Цитата:Cмотрю тут у некоторых подгорает конкретно, нет больше радости, чем беда товарища.Что вы то так переживаете? А ещё больше, с чего так радуетесь?Завтра ситуация изменится и настроение пропадёт.