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≡ Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45206
Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
Отправлено: 01.10.22 - 15:14
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Сегодня, 1 октября, в область прибыл ковчег с мощами великого святого, основателя легендарной Троицкой лавры в городе Сергиев Посад, откуда, по инициативе Московского патриарха Кирилла и была доставлена в Казахстан.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
180
Re: Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия...
Отправлено: 01.10.22 - 15:14
#1
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Деревянный гроб, в котором тело преподобного Сергия Радонежского находилось в земле первые 30 лет хранится как святыня в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. Сейчас он закрыт стеклянным саркофагом, поскольку, прикладываясь к нему, многие верующие старались откусить частицу святыни.

Люди пытались откусить кусочек гроба, который 30 лет пролежал с трупом в земле. Судя по размерам раки привезли палец или что-то похожее. У меня всё!!!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13091
Re: Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия...
Отправлено: 01.10.22 - 15:35
#2
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Без проблем это святыня для православных
Они ей поклоняются и чтят
Но вот когда маленьких детей не понимающих что происходит прикладывают к частям тела умершего сотни лет монаха это такое себе...
Чем эта традиция отличается от традиций племен каменного века? Да ничем по сути

Я против чтобы детей до 16 лет вообще водили в религиозные учреждения и навязывали им свое хобби которое считается Верой в сверхественное
У баптистов вроде нельзя крестить маленького ребенка
Потомучто он сам должен осознано придти к вере а не по тому что папа и мама ему навязали свои интересы
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
924
Re: Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия...
Отправлено: 01.10.22 - 23:33
#3
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Сам православный, но когда высшее сословие православной церкви требуют убрать Ленина из Маавзолея, якобы похороннего не по православным традициям ( преданных земле), но в тоже время таскать по свету части тела своих же умерших на земле грешной святых, не понимаю!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
837
Костанайские верующие встретили мощи преподобного Сергия Радонежского
Отправлено: 01.10.22 - 23:50
#4
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:lol:
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