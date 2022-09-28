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≡ Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45205
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 13:58
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У меня Билайн интернет дома. Так вот, Билайн Казахстан объявил об отключении практически всего пула 1 канала. Плюс РТР, РТР 24, плюс НТВ мир. Учитывая, что Билайн Казахстан принадлежит ОАО "Вымпелком" из России, у меня вопрос - почему?
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a
§ avisa
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
09.11.12
Сообщений:
37
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 29.09.22 - 11:59
#30
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Цитата:
Дантист:
Россия просто борется за свое существование, а не "напала" на Украину.


как такое вообще может в голове укладываться?
понятия о добре и зле перевернулись в мире и в людях.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1074
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 30.09.22 - 13:50
#31
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Я бы на законодательном уровне запретил пропагандисткие каналы. Реально люди дуреют и тупеют от ОРТ;РТР и пр. Там уже не стесняясь несут ну такую ахинею,ещё и круглые сутки! Ужас!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17891
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 30.09.22 - 13:57
#32
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Цитата:
Сабыр:
Там уже не стесняясь несут ну такую ахинею,ещё и круглые сутки!


а ,смотришь их круглые сутки.
это для как наркотик уже наверное.
попробуй не смотреть. выключи телевизор.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
959
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 30.09.22 - 13:59
#33
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13090
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 30.09.22 - 18:28
#34
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Цитата:
lavprof:
дак я что-то говорил про политику на этих каналах?

Да
Цитата:
lavprof:
я всего лишь процитировал министра и список каналов

Вот факт
Не прикидывайтесь дурачком
Зачем оно вам? Просто будьте самим собой)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17891
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 01.10.22 - 17:36
#35
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не знаю, у меня тарелка нтв,, не знаю сколько каналов, где то 900 вроде,
иногда включ для проверки, что работает,
с санкциями там ряд каналов поотлючали вроде
за нее не плачу.
на кухне приставка, там наверное миллион каналов.смотрим за завтраком и ужином.
тоже не плачу.
если вдруг не работает, есть номер телефона, звоню или по вацапу, и все решается.

[Исправлено: alex_60, 01.10.2022 - 17:40]
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