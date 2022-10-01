Давным-давно Иваном Грозным Был издан важный сей Указ —Теперь мы защищаться можем, На суше есть войска у нас. За нашу матушку Россию Готовы грудью постоять Столько ребят, отважных, сильных.. И в этот день им пожелать В любых делах победы надо, Успехов и удач всегда! Они достойны, чтоб награда У них у каждого была!
----Где вы это увидели ?? ***До избрания президентом получил широкую известность как шоумен, актёр, комик, режиссёр, продюсер и сценарист.*** Чем отличается комик от клоуна ?---**В отдельных случаях комиком могут называть шутами, клоунами, эксцентриками.***Так что вас так задело ?? Это было его амплуа .
Гога: Оскорбление - это то что вы фамилию с маленькой буковки пишете . Это показывает ваше отношение к президенту .
А он мне не авторитет и не кумир чтобы у меня было какое то иное отношение А вы вот его оскорбялете Цитата:
Гога: Чем отличается комик от клоуна ?---**В отдельных случаях комиком могут называть шутами, клоунами, эксцентриками.***Так что вас так задело ?? Это было его амплуа .
Скажите Точнее объясните пожалуйста Те кто называет президента Украины клоуном У вас же президент вор и коррупционер бывший зам мэра Питера который подверг свой город на грань гуманитарной катастрофы а теперь и страну Ладно Зеленский комик,квнщик и актер А Лидер ДНР открытый мошенник и учредитель МММ на Украине Не смешно? Ну пошло же и совсем плохо таких вот лидеров ставить нет? Пусть президент лучше уже клоуном и актером будет чем этими вот бывшими преступниками Благо один бывший актер один раз уже развалил империю зла Так теперь очередь за этим?
Нет ну кому сказать в 70ые что такое будет в России в будущем? Что в столице будут орать Гойда А Лидер страны будет ручкаться с учредителем финансовой пирамиды и он об этом точно знает Что на войну будут набирать зеков с учётом что их потом освободят из под заключения Как бы я не относится к СССР Но Брежнев какой бы смешной внешне дядька не был но и он даже понимал что можно а что нет Что будет бить по его репутации Брежнев тот смешной Брежнев над которым потешались и рассказывали анекдоты при жизни он сейчас выглядит просто римским императором эпохи расцвета по сравнению с этими клоунами по жизни которых бьёт на фронте актер,квнщик и клоун по профессии
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