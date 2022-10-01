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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17891
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 16:12
#2461
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пкск Партнер смотрю тоже нн работает,
а ведь отопительный сезон начался, порывы там.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6800
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 16:13
#2462
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Цитата:
abaika95:
Звучит как оскорбление токаева

---Оскорбление - это то что вы фамилию с маленькой буковки пишете . Это показывает ваше отношение к президенту .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17891
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 16:14
#2463
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хамерсы, да, хамерсы.
устали тоже наверное, трындень, не мешки ворочать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17891
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 16:17
#2464
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поздравление пехоте, сегодня у них праздник

Давным-давно Иваном Грозным
Был издан важный сей Указ
—Теперь мы защищаться можем,
На суше есть войска у нас.
За нашу матушку Россию
Готовы грудью постоять
Столько ребят, отважных, сильных..
И в этот день им пожелать
В любых делах победы надо,
Успехов и удач всегда!
Они достойны, чтоб награда
У них у каждого была!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6800
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 16:27
#2465
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Цитата:
saba:
в уничижительном тоне

----Где вы это увидели ?? ***До избрания президентом получил широкую известность как шоумен, актёр, комик, режиссёр, продюсер и сценарист.*** Чем отличается комик от клоуна ?---**В отдельных случаях комиком могут называть шутами, клоунами, эксцентриками.***Так что вас так задело ?? Это было его амплуа .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13090
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 16:33
#2466
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Цитата:
Гога:
Оскорбление - это то что вы фамилию с маленькой буковки пишете . Это показывает ваше отношение к президенту .

А он мне не авторитет и не кумир чтобы у меня было какое то иное отношение
А вы вот его оскорбялете
Цитата:
Гога:
Чем отличается комик от клоуна ?---**В отдельных случаях комиком могут называть шутами, клоунами, эксцентриками.***Так что вас так задело ?? Это было его амплуа .

Скажите
Точнее объясните пожалуйста
Те кто называет президента Украины клоуном
У вас же президент вор и коррупционер бывший зам мэра Питера который подверг свой город на грань гуманитарной катастрофы а теперь и страну
Ладно
Зеленский комик,квнщик и актер
А Лидер ДНР открытый мошенник и учредитель МММ на Украине
Не смешно? Ну пошло же и совсем плохо таких вот лидеров ставить нет? Пусть президент лучше уже клоуном и актером будет чем этими вот бывшими преступниками
Благо один бывший актер один раз уже развалил империю зла
Так теперь очередь за этим?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13090
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 16:39
#2467
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Нет ну кому сказать в 70ые что такое будет в России в будущем?
Что в столице будут орать Гойда
А Лидер страны будет ручкаться с учредителем финансовой пирамиды и он об этом точно знает
Что на войну будут набирать зеков с учётом что их потом освободят из под заключения
Как бы я не относится к СССР
Но Брежнев какой бы смешной внешне дядька не был но и он даже понимал что можно а что нет
Что будет бить по его репутации
Брежнев тот смешной Брежнев над которым потешались и рассказывали анекдоты при жизни он сейчас выглядит просто римским императором эпохи расцвета по сравнению с этими клоунами по жизни которых бьёт на фронте актер,квнщик и клоун по профессии
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13090
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 16:44
#2468
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К фашисту прилепину отношусь негативно
Но я всегда объективен в отличии от кремлеботов
И я учитываю что Прилепин отличный эссеист
Вот видео эссе о Брежневе просто хоть сейчас на все каналы


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17891
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 16:45
#2469
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погода сегодня отличная.
как летом, только прохладнее.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17891
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 16:46
#2470
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так что руки в ноги и ловить остатки лета
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17891
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 16:48
#2471
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Лето лето лето,
ой жара жара
Крики до рассвета, мимо мусора
На гитаре громко, мама не ругайЮ
бочки девчонки, лето это рай
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6800
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 17:00
#2472
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Цитата:
abaika95:
А вы вот его оскорбялете

---Чем ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6800
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 17:03
#2473
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Цитата:
abaika95:
называет президента Украины клоуном

---это была его профессия -комик , т.е. клоун .Чем ***его оскорбялете***??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6800
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 17:05
#2474
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Цитата:
abaika95:
вор и коррупционер

---Суд был ?? Материалы Натальи Салье читал .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6800
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 17:06
#2475
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Цитата:
abaika95:
бьёт на фронте актер,квнщик и клоун п

----Цыплят по осени считают . Поживем - увидим .
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