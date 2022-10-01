Отправлено: - 16:33

Гога:

Оскорбление - это то что вы фамилию с маленькой буковки пишете . Это показывает ваше отношение к президенту .

Гога:

Чем отличается комик от клоуна ?---**В отдельных случаях комиком могут называть шутами, клоунами, эксцентриками.***Так что вас так задело ?? Это было его амплуа .

Цитата:А он мне не авторитет и не кумир чтобы у меня было какое то иное отношениеА вы вот его оскорбялетеЦитата:СкажитеТочнее объясните пожалуйстаТе кто называет президента Украины клоуномУ вас же президент вор и коррупционер бывший зам мэра Питера который подверг свой город на грань гуманитарной катастрофы а теперь и странуЛадноЗеленский комик,квнщик и актерА Лидер ДНР открытый мошенник и учредитель МММ на УкраинеНе смешно? Ну пошло же и совсем плохо таких вот лидеров ставить нет? Пусть президент лучше уже клоуном и актером будет чем этими вот бывшими преступникамиБлаго один бывший актер один раз уже развалил империю злаТак теперь очередь за этим?