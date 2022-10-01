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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1137
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 13:36
#2446
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Цитата:
abaika95: там высказываются против Украины ?
главный посыл был не против Украины, а помощь своей стране в первую очередь вообще-то) это как помогать тушить пожары где-то там, когда горят свои (это я про РФ сейчас), искать не буду, но стопудово вы этим "возмущались")
ну и если на то пошло, то для меня Кевин Сорбо поизвестнее, например, того же Шон Пенна) за весь мир априори сказать не могу)
Цитата:
abaika95:
а не коменты людей считающие Россию агрессивной фашисткой страной)

Цитата:
abaika95: чтобы никто не обсуждал аннексию

и как это мешает? Кто хочет обсудить, тот зайдет в тему, прочитает и напишет свое мнение) его комменты явно не хуже той дичи, что целыми страницами строчат (ой, пока что строчили) некоторые другие
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 13:38
#2447
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Интересно сколько русских должно погибнуть чтобы до упоротых дошло что где-то оказывается идёт полноценная война?))
5900 по сообщениям МО РФ погибло за 7 месяцев спец операции а год ещё не закончен)
За 2 года первой чеченской войны погибло меньше российских солдат чем сейчас
Но тогда как видится шок у общества был огромен
Фильмы антивоенные снимали
Митинги,недовольства
Союзы солдатских матерей и все такое
А сейчас что?
Россияне дешевле стали получается чем в 90ые?
Получается что да
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 13:41
#2448
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Цитата:
lavprof:
главный посыл был не против Украины, а помощь своей стране в первую очередь вообще-то

Помошь своей стране кидая при этом другую страну?
Этот Кевин возмущался что США тратится на войну в Ираке и Афганистане когда дома бушевал ураган Катрина? Поищите пожалуйста его высказывания на эту тему)
Цитата:
lavprof:
ну и если на то пошло, то для меня Кевин Сорбо поизвестнее, например, того же Шон Пенна) за весь мир априори сказать не могу)

И поизвестнее Шварца,Джоли,Бена Стилера?)
Цитата:
lavprof:
и как это мешает? Кто хочет обсудить, тот зайдет в тему, прочитает и напишет свое мнение)

Речь про тех кто не хочет обсуждать а просто заходит на сайт
И видит сплошником словестное недержание шурки
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 13:52
#2449
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Спецоперации США
Буря в пустыне
Принуждение Ирака к миру
89 погибших солдат коалиции 44 пропало без вести
Операция Вспышка ярости
Свержение диктатора на Гренаде
19 погибших солдат США
Операция правое дело по свержению власти в Панаме
26 погибших солдат США
Специальная военная операция России на территории Украины по свержению киевской Хунты наркоманов и нацистов
5900 погибших солдат РФ без учёта погибших ЧВК и бойцов ЛДНР
Может лучше не позориться а назвать это полноценной войной?
А то как-то стрёмно перед другими странами что наркоманы умудряются столько непобедимых солдат РФ навалять?))
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1137
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 14:03
#2450
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Цитата:
abaika95:
Речь про тех кто не хочет обсуждать а просто заходит на сайт

тем более правильно. Повторюсь, кто захочет почитать комментарии - зайдет и прочитает. С чего вы решили, что все хотят видеть украинскую пропаганду, как заходят на сайт?

Цитата:
abaika95: Помошь своей стране кидая при этом другую страну?

ну да, согласен, некрасиво всё самим заварить, а потом кинуть) так получается все американцы в таком случае причастны к происходящему на Украине, ведь это их деньги туда уходят) если не ошибаюсь, то что-то порядка 4,5 лярдов на экономическую поддержку, в том числе обеспечение работы правительственных органов Украины)) последнее особенно важно для простых американцев, пострадавших от урагана

Цитата:
abaika95:
Поищите

мне достаточно того, что он высказывается сейчас. И да, не так известен как Арни - он кстати, ответил спортсменке с Донбасса, что ответила на его обращение?)
Но как по мне все вышеназванные точно также как "забытые сбитые летчики светятся", ибо их время уже ушло, нужно как-то о себе напоминать) такие же "старички" как и Сигал с Монсоном
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17880
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 14:04
#2451
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фашисткой.

уровень образования.
отюда все и идет.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 14:11
#2452
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Цитата:
alex_60:
уровень образования. отюда все и идет.

Согласен
Мы с нашим уровнем образования не додумались нападать на другую страну,убивать там женщин,стариков и детей и кричать при этом о ядерной войне в случае чего
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 14:15
#2453
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Цитата:
lavprof:
так получается все американцы в таком случае причастны к происходящему на Украине, ведь это их деньги туда уходят)

Конечно
Как американцы причастны к разгрому германии помогая деньгами и техникой СССР
Или это другое?
Цитата:
lavprof:
С чего вы решили, что все хотят видеть украинскую пропаганду, как заходят на сайт?

А с чего вы решили что все хотят видеть кремлёвскую Пропаганду заходя на сайт?
Цитата:
lavprof:
ну да, согласен, некрасиво всё самим заварить, а потом кинуть

Это вы про вывод советских войск из Афганистана?
Цитата:
lavprof:
мне достаточно того, что он высказывается сейчас

Ну кто бы сомневался)
Цитата:
lavprof:
он кстати, ответил спортсменке с Донбасса, что ответила на его обращение?)

На Донбассе есть спортсменки?Цитата:
lavprof:
Но как по мне все вышеназванные точно также как "забытые сбитые летчики светятся", ибо их время уже ушло, нужно как-то о себе напоминать) такие же "старички" как и Сигал с Монсоном

Шварц и Сигал одного уровня?
Мдаааа
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6793
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 14:21
#2454
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Цитата:
saba:
забирать свои земли

---Токаев умнее украинского клоуна
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1137
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 14:24
#2455
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Цитата:
abaika95: А с чего вы решили что все хотят видеть кремлёвскую Пропаганду заходя на сайт?
Так пропаганду или комменты ни о чем? Определитесь как-то)) я думаю они вообще там не хотят видеть пропаганду.

Цитата:
abaika95: Шварц и Сигал одного уровня? Мдаааа

Во-первых, дословно: такие же "старички". Будете это оспаривать?)
Ну и так-то Стивен хотя был в ДНР, посмотрел своими глазами. А Арни там бывал?) Он даже письма детей с Донбасса не прочел, увы. Хотя я понимаю, ведь поездка в ДНР грозит "отлучением" от Украины, дело заведут. Наблюдателям же на референдумах тоже пообещали такое)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1137
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 14:26
#2456
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Цитата:
abaika95:
На Донбассе есть спортсменки?

хочешь сказать это не видел?)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3350
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 14:57
#2457
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Цитата:
Гога:
----А вы и рады ?!?


Чему радоваться? Констатация фактов, Украине выделяют 12,4 миллиарда долларов, из них 7,8 на оборонные нужды. Оружие будет передаваться для защиты своих земель украинцами от агрессора. Выше отметил, что результаты референдумов для последних и цивилизованных стран нелегитимны. Не фейк, никакого подвоха нет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
634
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 14:59
#2458
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Цитата:
Гога:
Токаев умнее украинского клоуна

Крайне невежливо и вообще нецивилизованно высказываться в уничижительном тоне о президенте не Вашей страны, как бы то ни было. он был избран большинством украинского народа, и если вы уважаете украинский народ. так будьте добры уважать его выбор. мне вообще странно, даже во времена ВОВ, наши солдаты о врагах, выражались достаточно уважительно. а тут только и слышишь нацики, боевики, укрофашисты и т.д., да они Ваши противники, да ВСУ Ваш враг, но относитесь к нему как к достойному противнику, иначе ваша победа обесценится, ведь будет так, что победили Вы не вооруженные Силы Украины, а каких то боевиков, это в том случае если вы победите конечно, а если нет то ещё хуже
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