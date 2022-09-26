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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.09.22 - 20:56
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.09.22 - 10:14
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.09.22 - 13:07
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.09.22 - 13:08
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.09.22 - 17:05
Хех..
Украина окружила Россию..
Тут российские солдаты говорят об этом..
[Исправлено: 111, 30.09.2022 - 18:18]
Украина окружила Россию..
Тут российские солдаты говорят об этом..
[Исправлено: 111, 30.09.2022 - 18:18]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.09.22 - 17:06
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.09.22 - 17:09
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.09.22 - 18:16
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.09.22 - 18:46
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 833
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.09.22 - 18:56
Цитата:
Хватит может уже фейки распространять?
//5 часов назад, источник: © РИА НовостиЖертвами удара ВСУ по колонне машин в Запорожской области стали 24 человека МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Двадцать четыре человека стали жертвами удара ВСУ по колонне машин, ожидавших проезда на освобожденную часть Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин. Ранено 36 человек. Из них 24 мужчины, 11 женщин и один ребенок», — написал он в Telegram. ЧП произошло на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область, добавил Рогов. Он напомнил, что два дня назад жители Запорожской области перекрыли здесь трассу и провели митинг, требуя дать им возможность уехать с контролируемой киевским режимом территории. После акции протеста к ним приехали представители СБУ и полиции, которые «начали открыто угрожать и говорить, что запорожцы еще очень сильно об этом пожалеют».//
РИА Новости
111:
И снова мы видим военное преступление России..
И снова мы видим военное преступление России..
Хватит может уже фейки распространять?
//5 часов назад, источник: © РИА НовостиЖертвами удара ВСУ по колонне машин в Запорожской области стали 24 человека МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Двадцать четыре человека стали жертвами удара ВСУ по колонне машин, ожидавших проезда на освобожденную часть Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин. Ранено 36 человек. Из них 24 мужчины, 11 женщин и один ребенок», — написал он в Telegram. ЧП произошло на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область, добавил Рогов. Он напомнил, что два дня назад жители Запорожской области перекрыли здесь трассу и провели митинг, требуя дать им возможность уехать с контролируемой киевским режимом территории. После акции протеста к ним приехали представители СБУ и полиции, которые «начали открыто угрожать и говорить, что запорожцы еще очень сильно об этом пожалеют».//
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.09.22 - 21:41
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.10.22 - 13:02
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.10.22 - 13:21
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1137
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.10.22 - 14:11
Цитата:
ну британская то прям там, на месте находится, самая первая делает выводы. Пока непонятно на чем основанные.
Что там по просьбе главреда?
Цитата:
О как. Сильное заявление от Специалиста.
111:
Это пока что от британской..
Это пока что от британской..
ну британская то прям там, на месте находится, самая первая делает выводы. Пока непонятно на чем основанные.
Что там по просьбе главреда?
Цитата:
111:
от этой пропаганды буквально едет крыша..
от этой пропаганды буквально едет крыша..
О как. Сильное заявление от Специалиста.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.10.22 - 14:22
Цитата:
У них же есть военные спутники, специалисты такого уровня, техника.
Это как по Буче, сразу же все видно..
lavprof:
британская то прям там, на месте находится, самая первая делает выводы
британская то прям там, на месте находится, самая первая делает выводы
У них же есть военные спутники, специалисты такого уровня, техника.
Это как по Буче, сразу же все видно..
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