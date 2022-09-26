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И снова мы видим военное преступление России..

Цитата:Хватит может уже фейки распространять?//5 часов назад, источник: © РИА НовостиЖертвами удара ВСУ по колонне машин в Запорожской области стали 24 человека МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Двадцать четыре человека стали жертвами удара ВСУ по колонне машин, ожидавших проезда на освобожденную часть Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин. Ранено 36 человек. Из них 24 мужчины, 11 женщин и один ребенок», — написал он в Telegram. ЧП произошло на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область, добавил Рогов. Он напомнил, что два дня назад жители Запорожской области перекрыли здесь трассу и провели митинг, требуя дать им возможность уехать с контролируемой киевским режимом территории. После акции протеста к ним приехали представители СБУ и полиции, которые «начали открыто угрожать и говорить, что запорожцы еще очень сильно об этом пожалеют».//