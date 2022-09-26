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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 452 из 453«1...450451452453»
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.09.22 - 20:56
#6766
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Как прекрасен этот мир посмотри...

Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.09.22 - 10:14
#6767
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Ну и с первым снегом товарищи..



Хотя тут его не видать пока
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.09.22 - 13:07
#6768
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.09.22 - 13:08
#6769
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
А это у меня дома..

Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.09.22 - 17:05
#6770
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Хех..
Украина окружила Россию..
Тут российские солдаты говорят об этом..



[Исправлено: 111, 30.09.2022 - 18:18]
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.09.22 - 17:06
#6771
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Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.09.22 - 17:09
#6772
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И снова мы видим военное преступление России..

Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.09.22 - 18:16
#6773
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Фото убитых детей, которых оккупанты убили 29 сентября вместе с мамой и бабушкой.
Выжил только пес..

Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.09.22 - 18:46
#6774
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Кадыров не сдержал слез счастья от выступления Путина..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
833
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.09.22 - 18:56
#6775
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Цитата:
111:
И снова мы видим военное преступление России..

Хватит может уже фейки распространять?

//5 часов назад, источник: © РИА НовостиЖертвами удара ВСУ по колонне машин в Запорожской области стали 24 человека МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Двадцать четыре человека стали жертвами удара ВСУ по колонне машин, ожидавших проезда на освобожденную часть Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин. Ранено 36 человек. Из них 24 мужчины, 11 женщин и один ребенок», — написал он в Telegram. ЧП произошло на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область, добавил Рогов. Он напомнил, что два дня назад жители Запорожской области перекрыли здесь трассу и провели митинг, требуя дать им возможность уехать с контролируемой киевским режимом территории. После акции протеста к ним приехали представители СБУ и полиции, которые «начали открыто угрожать и говорить, что запорожцы еще очень сильно об этом пожалеют».//

РИА Новости
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.09.22 - 21:41
#6776
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Наши зетпатриоты..

Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.10.22 - 13:02
#6777
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Разбираемся, какой ракетой убили всез этих людей..



Это пока что от британской..
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.10.22 - 13:21
#6778
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Ну тут мы видим, что у народа от этой пропаганды буквально едет крыша..

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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1137
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.10.22 - 14:11
#6779
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Цитата:
111:
Это пока что от британской..

ну британская то прям там, на месте находится, самая первая делает выводы. Пока непонятно на чем основанные.
Что там по просьбе главреда?

Цитата:
111:
от этой пропаганды буквально едет крыша..

О как. Сильное заявление от Специалиста.
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.10.22 - 14:22
#6780
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Цитата:
lavprof:
британская то прям там, на месте находится, самая первая делает выводы

У них же есть военные спутники, специалисты такого уровня, техника.
Это как по Буче, сразу же все видно..
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