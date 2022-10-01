Отправлено: - 13:41

lavprof:

главный посыл был не против Украины, а помощь своей стране в первую очередь вообще-то

lavprof:

ну и если на то пошло, то для меня Кевин Сорбо поизвестнее, например, того же Шон Пенна) за весь мир априори сказать не могу)

lavprof:

и как это мешает? Кто хочет обсудить, тот зайдет в тему, прочитает и напишет свое мнение)

Цитата:Помошь своей стране кидая при этом другую страну?Этот Кевин возмущался что США тратится на войну в Ираке и Афганистане когда дома бушевал ураган Катрина? Поищите пожалуйста его высказывания на эту тему)Цитата:И поизвестнее Шварца,Джоли,Бена Стилера?)Цитата:Речь про тех кто не хочет обсуждать а просто заходит на сайтИ видит сплошником словестное недержание шурки