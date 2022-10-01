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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 10:42
///В самом первом ряду на церемонии – родители Александра Захарченко, бывшего главы ДНР, убитого по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко.///
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 10:45
следующие референдумы в Одессе, Николаеве, Харькове как понимаю будут.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 10:49
не понял, ясли сегодня работают что ли, вроде выходной.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:18
для примера
//Южная Корея заявила о непризнании вхождения в состав России четырех регионов//
и тот и этот не признали.
кстати где они,
а да я забыл, я же им запретил.
[Исправлено: alex_60, 01.10.2022 - 11:22]
//Южная Корея заявила о непризнании вхождения в состав России четырех регионов//
и тот и этот не признали.
кстати где они,
а да я забыл, я же им запретил.
[Исправлено: alex_60, 01.10.2022 - 11:22]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:30
Цитата:
Не особо грамотные люди не только путают а начинают пугать. Восхваляя величие и превосходство одних народов населяющих одну страну, перед другими. Ранее отмечал, что братоубийственной война, рано или поздно закончится, но непримиримость между ними останется и передастся другим поколениям. Всю Украину не удастся оккупировать.
По большому счёту на ядерную державу никто не будет нападать. При условии, если не будут шашками махать и угрожать другим. Объявить весь цивилизованный мир врагами нецелесообразно, можно и по шапке получить.
Когда других начинают пугать, последние начинают дистанцироваться, качать мышцы, перевооружением заниматься, искать не буйных и спокойных союзников и партнёров и т.д.
lavprof:
правильно сказал, и беда, если кто-то этого не понимает, или путает
правильно сказал, и беда, если кто-то этого не понимает, или путает
Не особо грамотные люди не только путают а начинают пугать. Восхваляя величие и превосходство одних народов населяющих одну страну, перед другими. Ранее отмечал, что братоубийственной война, рано или поздно закончится, но непримиримость между ними останется и передастся другим поколениям. Всю Украину не удастся оккупировать.
По большому счёту на ядерную державу никто не будет нападать. При условии, если не будут шашками махать и угрожать другим. Объявить весь цивилизованный мир врагами нецелесообразно, можно и по шапке получить.
Когда других начинают пугать, последние начинают дистанцироваться, качать мышцы, перевооружением заниматься, искать не буйных и спокойных союзников и партнёров и т.д.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:34
Цитата:
----А кто объявлял ??
Kairat stayer:
Объявить весь цивилизованный мир врагами
Объявить весь цивилизованный мир врагами
----А кто объявлял ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:38
Цитата:
Пропагандистские российские каналы говорят с НАТО воюем, не друзья наверное.
Гога:
---А кто объявлял ??
---А кто объявлял ??
Пропагандистские российские каналы говорят с НАТО воюем, не друзья наверное.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:43
Цитата:
---А разве не так ?? Не напрямую , конечно . Кто туда оружие поставляет ??
Kairat stayer:
говорят с НАТО воюем
говорят с НАТО воюем
---А разве не так ?? Не напрямую , конечно . Кто туда оружие поставляет ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:48
Цитата:
Вам повезло, что не напрямую. Возможно в перспективе напрямую будете, а оружие поставляют украинцам прошлого века. Супер современное пока не поставляют, время нужно чтобы обучить личный состав.
Гога:
---А разве не так ?? Не напрямую , конечно . Кто туда оружие поставляет ??
---А разве не так ?? Не напрямую , конечно . Кто туда оружие поставляет ??
Вам повезло, что не напрямую. Возможно в перспективе напрямую будете, а оружие поставляют украинцам прошлого века. Супер современное пока не поставляют, время нужно чтобы обучить личный состав.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1129
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:50
Цитата:
Вы же взрослый человек, информацию анализировать умеете)
Kairat stayer:
с НАТО воюем
с НАТО воюем
Вы же взрослый человек, информацию анализировать умеете)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:54
Цитата:
---Вы за разжигание войны?
Kairat stayer:
Возможно в перспективе напрямую будете
Возможно в перспективе напрямую будете
---Вы за разжигание войны?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:56
Цитата:
Современное оружие пока ещё не поставляют. Будем наблюдать, выше же отмечал, важно то, удержать ли РФ оккупированные территории или нет.
lavprof:
с НАТО воюем Вы же взрослый человек, информацию анализировать умеете)
с НАТО воюем Вы же взрослый человек, информацию анализировать умеете)
Современное оружие пока ещё не поставляют. Будем наблюдать, выше же отмечал, важно то, удержать ли РФ оккупированные территории или нет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:56
Цитата:
---ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.----В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Kairat stayer:
---ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.----В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:58
Цитата:
С первых дней был против и сейчас против. Но, от нас казахстанцев ничего не зависит, только будем наблюдать.
Гога:
---Вы за разжигание войны?
---Вы за разжигание войны?
С первых дней был против и сейчас против. Но, от нас казахстанцев ничего не зависит, только будем наблюдать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 12:00
Также неоднократно отмечал, что украинцы защищают свои земли, Родину, семья, на них напали оккупанты.
[Исправлено: Kairat stayer, 01.10.2022 - 12:01]
[Исправлено: Kairat stayer, 01.10.2022 - 12:01]
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