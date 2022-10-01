Отправлено: - 11:30

lavprof:

правильно сказал, и беда, если кто-то этого не понимает, или путает

Цитата:Не особо грамотные люди не только путают а начинают пугать. Восхваляя величие и превосходство одних народов населяющих одну страну, перед другими. Ранее отмечал, что братоубийственной война, рано или поздно закончится, но непримиримость между ними останется и передастся другим поколениям. Всю Украину не удастся оккупировать.По большому счёту на ядерную державу никто не будет нападать. При условии, если не будут шашками махать и угрожать другим. Объявить весь цивилизованный мир врагами нецелесообразно, можно и по шапке получить.Когда других начинают пугать, последние начинают дистанцироваться, качать мышцы, перевооружением заниматься, искать не буйных и спокойных союзников и партнёров и т.д.