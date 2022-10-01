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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17879
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 10:42
#2416
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///В самом первом ряду на церемонии – родители Александра Захарченко, бывшего главы ДНР, убитого по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко.///
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17879
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 10:45
#2417
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следующие референдумы в Одессе, Николаеве, Харькове как понимаю будут.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17879
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 10:49
#2418
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не понял, ясли сегодня работают что ли, вроде выходной.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17879
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:18
#2419
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для примера
//Южная Корея заявила о непризнании вхождения в состав России четырех регионов//
и тот и этот не признали.
кстати где они,
а да я забыл, я же им запретил.

[Исправлено: alex_60, 01.10.2022 - 11:22]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3349
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:30
#2420
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Цитата:
lavprof:
правильно сказал, и беда, если кто-то этого не понимает, или путает


Не особо грамотные люди не только путают а начинают пугать. Восхваляя величие и превосходство одних народов населяющих одну страну, перед другими. Ранее отмечал, что братоубийственной война, рано или поздно закончится, но непримиримость между ними останется и передастся другим поколениям. Всю Украину не удастся оккупировать.

По большому счёту на ядерную державу никто не будет нападать. При условии, если не будут шашками махать и угрожать другим. Объявить весь цивилизованный мир врагами нецелесообразно, можно и по шапке получить.

Когда других начинают пугать, последние начинают дистанцироваться, качать мышцы, перевооружением заниматься, искать не буйных и спокойных союзников и партнёров и т.д.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6792
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:34
#2421
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Цитата:
Kairat stayer:
Объявить весь цивилизованный мир врагами

----А кто объявлял ??
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3349
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:38
#2422
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Цитата:
Гога:
---А кто объявлял ??


Пропагандистские российские каналы говорят с НАТО воюем, не друзья наверное.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6792
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:43
#2423
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Цитата:
Kairat stayer:
говорят с НАТО воюем

---А разве не так ?? Не напрямую , конечно . Кто туда оружие поставляет ??
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3349
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:48
#2424
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Цитата:
Гога:
---А разве не так ?? Не напрямую , конечно . Кто туда оружие поставляет ??


Вам повезло, что не напрямую. Возможно в перспективе напрямую будете, а оружие поставляют украинцам прошлого века. Супер современное пока не поставляют, время нужно чтобы обучить личный состав.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1129
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:50
#2425
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Цитата:
Kairat stayer:
с НАТО воюем

Вы же взрослый человек, информацию анализировать умеете)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6792
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:54
#2426
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Цитата:
Kairat stayer:
Возможно в перспективе напрямую будете

---Вы за разжигание войны?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3349
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:56
#2427
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Цитата:
lavprof:
с НАТО воюем Вы же взрослый человек, информацию анализировать умеете)


Современное оружие пока ещё не поставляют. Будем наблюдать, выше же отмечал, важно то, удержать ли РФ оккупированные территории или нет.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6792
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:56
#2428
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Цитата:
Kairat stayer:

---ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.----В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3349
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 11:58
#2429
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Цитата:
Гога:
---Вы за разжигание войны?


С первых дней был против и сейчас против. Но, от нас казахстанцев ничего не зависит, только будем наблюдать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3349
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 12:00
#2430
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Также неоднократно отмечал, что украинцы защищают свои земли, Родину, семья, на них напали оккупанты.

[Исправлено: Kairat stayer, 01.10.2022 - 12:01]
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