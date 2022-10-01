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≡ «В православии отношение к телу как храму Божьему» - Мощи Сергия Радонежского прибудут в Костанайскую область
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45200
«В православии отношение к телу как храму Божьему» - Мощи Сергия Радонежского прибудут в Костанайскую область
Отправлено: 01.10.22 - 03:39
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Поклониться частичке святого верующие смогут с 1 по 3 октября в храмах Костаная и Рудного. Сопровождает мощи игумена делегация из Троице-Сергиевой лавры. По мнению священнослужителя храма Архангела Михаила при Костанайской епархии, через частички святого можно просить создателя о чем угодно.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
179
Re: «В православии отношение к телу как храму Божьему» - Мощи...
Отправлено: 01.10.22 - 03:39
#1
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про мощи Сергия Радонежского.
Как коммунисты 100 лет назад вскрывали раку Сергия Радонежского
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17288
Re: «В православии отношение к телу как храму Божьему» - Мощи...
Отправлено: 01.10.22 - 03:46
#2
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Цитата:
По мнению священнослужителя, через частички святого можно просить создателя о чем угодно.

Результат будет такой же, как при просьбах напрямую
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17288
Re: «В православии отношение к телу как храму Божьему» - Мощи...
Отправлено: 01.10.22 - 03:55
#3
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Цитата:
Поклониться частичке святого верующие смогут


Исход 20:4-5
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 5 не поклоняйся им и не служи им, ибо...

Что-то ту не так...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
504
«В православии отношение к телу как храму Божьему» - Мощи Сергия Радонежского прибудут в Костанайскую область
Отправлено: 01.10.22 - 09:07
#4
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В любой религии церковь - в первую очередь бизнес. Без исключений.
Начальство там - предприниматели. И только среди рядовых священников встречаются искренне служащие людям. Хотя они говорят, что служат Богу. Но как только они начинают искренне служить Богу, они становятся предпринимателями, для которых люди - источник дохода.
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