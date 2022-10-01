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Поклониться частичке святого верующие смогут

Цитата:Исход 20:4-5Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 5 не поклоняйся им и не служи им, ибо...Что-то ту не так...