Отправлено: - 07:57

maxsaf:

Тогда следующий раз не 20000, а 40000 террористов местного пошива проспите в январе помнится Путина Токаев позвал, а не ждуны. Он для вас кто после этого?))

Цитата:К.Токаев опытный дипломат и политик. Летом, он в интервью российскому телеканалу отметил, что помощь оказала в январе ОДКБ а не Россия. Также добавил, что в России отдельные лица говорят, что мы должны вечно служить и кланяться в ноги за оказанную помощь, но это неправильные суждения и.т.д.На счёт ждунов, особые ярые отбывают или отбывали наказания в исправительных учреждениях нашей страны. Например Тайчибеков, Божко из Рудного.