Отправлено: - 23:51

Третий комментарий к статье 353 УК РФ 1. Объектом данного преступления является мирное сосуществование между государствами как отношения между народами, связанные с недопустимостью планирования, подготовки и развязывания вооруженной агрессивной войны как средства решения возникающих конфликтов. Комментируемая норма состоит из двух самостоятельных составов преступления: 1) планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны и 2) ведение агрессивной войны. Лигой Наций в 1923 г. агрессивная война была объявлена международным преступлением. Агрессия в международном уголовном праве определяется как применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости другого государства или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН. 2. Война представляет собой организованную вооруженную борьбу между народами, социальными группами, в процессе которой стороны прибегают к крайним методам воздействия друг на друга, путем применения вооруженных сил, дополняя их введением экономических санкций, политических и идеологических средств борьбы.



Источник: https://www.ugolkod.ru/statya-353

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