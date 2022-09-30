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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 161 из 161«1...159160161
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13072
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 21:52
#2401
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Смотрю Алекса пнули на ночь глядя что-то писать,не важно что но главное наваливать на форум чтобы никто не обсуждал аннексию
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13072
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 22:00
#2402
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Аннексия,внешне оформленный согласно требованиям буржуазного международного права захват каким либо государством не принадлежавшей ему ранее территорий
Для оправдания А.в межгосударственных отношениях иногда инсценируется народное "волеизъявление" в форме плебисцитов среди населения аннексируемых территорий.
Эти лжеплебисциты представляют фальсификацию народного волеизъявления т.к. они совершаются а условиях военной оккупации гос-вом производящим А.

Советская военная энциклопедия 1932 г.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13072
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 22:05
#2403
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Империалистическая война должна стать гражданской Ленин
В России должна повторится гражданская война чтобы уже очистится от той грязи что засела в кремле
Сибирская республика,Дальневосточная республика
Донские и кубанские республики
Существовали в исторических мерках совсем недавно 100 лет назад
Так почему их не повторить?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
806
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 23:47
#2404
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Цитата:
Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны СТ 353 УК РФ. 1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. 2. Ведение агрессивной войны - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Источник: https://www.ugolkod.ru/statya-353
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
806
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 23:49
#2405
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Цитата:
Планирование агрессивной войны представляет собой разработку планов начала и ведения войны (стратегия наступления, расположения войск, очередность захвата объектов и т.д.). Подготовка агрессивной войны - это совокупность действий, направленных на реализацию соответствующих планов, включая в том числе увеличение объемов производства военной техники, увеличение численного состава вооруженных сил, передислокацию войск и т.д. Развязывание агрессивной войны предполагает совершение конкретных действий по ее началу и осуществление первого акта агрессии. При этом не имеет значения, была война объявлена или нет. 3. Субъектом преступления является должностное лицо, в компетенцию которого входит объявление войны и решение иных вопросов военного характера. 4. В ч. 2 установлена ответственность за ведение агрессивной войны, т.е. за непосредственное осуществление военных действий. Ведение войны признается оконченным с момента совершения первого действия, квалифицируемого в качестве акта агрессии

Источник: https://www.ugolkod.ru/statya-353
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
806
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 23:50
#2406
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Цитата:
Второй комментарий к Ст. 353 УК РФ 1. Объект этого преступления — мир и мирное сосуществование государств. 2. Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 353 УК, образуют три разновидности общественно опасных действий: 1) планирование агрессивной войны; 2) ее подготовка; 3) ее развязывание. Понятие агрессии (агрессивной войны) определяется в решениях Генеральной Ассамблеи ООН, в частности, в специальной резолюции от 14 декабря 1974 г. Подготовка агрессивной войны — это действия, направленные на обеспечение соответствующих планов. Развязывание агрессивной войны — это начало конкретных действий по ее ведению. 3. Субъектом этого преступления является лицо, занимающее высшую государственную должность РФ или субъекта РФ. 4. Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется прямым умыслом. 5. Часть 2 ст. 353 УК предусматривает квалифицированный состав данного преступления, объективная сторона которого характеризуется ведением агрессивной войны, т.е., в отличие от развязывания последней, ее продолжения.

Источник: https://www.ugolkod.ru/statya-353
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
806
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 23:51
#2407
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Цитата:
Третий комментарий к статье 353 УК РФ 1. Объектом данного преступления является мирное сосуществование между государствами как отношения между народами, связанные с недопустимостью планирования, подготовки и развязывания вооруженной агрессивной войны как средства решения возникающих конфликтов. Комментируемая норма состоит из двух самостоятельных составов преступления: 1) планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны и 2) ведение агрессивной войны. Лигой Наций в 1923 г. агрессивная война была объявлена международным преступлением. Агрессия в международном уголовном праве определяется как применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости другого государства или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН. 2. Война представляет собой организованную вооруженную борьбу между народами, социальными группами, в процессе которой стороны прибегают к крайним методам воздействия друг на друга, путем применения вооруженных сил, дополняя их введением экономических санкций, политических и идеологических средств борьбы.

Источник: https://www.ugolkod.ru/statya-353
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
806
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 00:02
#2408
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Вот черти. АТО & СВО
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 00:05
#2409
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Цитата:
YESNO:


и че? пиши еще.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.22 - 00:06
#2410
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Цитата:
Kairat stayer:
Возможно Марик ранее правильно говорил, наших соотечественников поддерживающих сепаратизм, колоборантов, ждунов и.т.д. специальным органам нужно брать на контроль.

Тогда следующий раз не 20000, а 40000 террористов местного пошива проспите :lol: в январе помнится Путина Токаев позвал, а не ждуны. Он для вас кто после этого?))
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