Отправлено: - 23:09

Эл-починно:

Ну мы же взрослые люди. Это просто метафора. А в принципе так же должно быть понятно, что это про молодёжь России. Которые скинули кучу баблосов кто в Казахстане, кто ещё где. Хотя могли бы нормально куда либо вложить или по другим надобностям использовать

Эл-починно:

Ведь если бы мозги были бы (это тоже не оскорбление - метафора, если что), то не ринулись бы по заграницам. Ясно же было сказано - с боевым опытом.

Эл-починно:

А те кто с боевым опытом сами в военкоматах стоят

Цитата:А как они их используют лёжа в трупной яме с такими же молодыми где-нибудь под лиманом?Цитата:Ясно было сказано с боевым опытом но берут всервоно всехИначе у руководства Дагестана,Симонян,Соловьева не было бы такой истерики из за того что призывают всех без разбораИ да военкома бы того не застрелили за то что он призвал не служившего парняЦитата:Те кто с боевым опытом уже не стоятА лежат в холодильникахСейчас едут те кто автомат держал последний раз в 1996 году