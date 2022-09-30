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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 22:15
Цитата:
получается так.
drakon:
Азовское море,
Азовское море,
получается так.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 22:20
Цитата:
Ну мы же взрослые люди. Это просто метафора.
А в принципе так же должно быть понятно, что это про молодёжь России. Которые скинули кучу баблосов кто в Казахстане, кто ещё где. Хотя могли бы нормально куда либо вложить или по другим надобностям использовать. Ведь если бы мозги были бы (это тоже не оскорбление - метафора, если что), то не ринулись бы по заграницам. Ясно же было сказано - с боевым опытом.
А те кто с боевым опытом сами в военкоматах стоят.
[Исправлено: Эл-починно, 30.09.2022 - 22:22]
[Исправлено: Эл-починно, 30.09.2022 - 22:23]
abaika95:
Непонятно немного кто крысы из них?
Непонятно немного кто крысы из них?
Ну мы же взрослые люди. Это просто метафора.
А в принципе так же должно быть понятно, что это про молодёжь России. Которые скинули кучу баблосов кто в Казахстане, кто ещё где. Хотя могли бы нормально куда либо вложить или по другим надобностям использовать. Ведь если бы мозги были бы (это тоже не оскорбление - метафора, если что), то не ринулись бы по заграницам. Ясно же было сказано - с боевым опытом.
А те кто с боевым опытом сами в военкоматах стоят.
[Исправлено: Эл-починно, 30.09.2022 - 22:22]
[Исправлено: Эл-починно, 30.09.2022 - 22:23]
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 22:54
в 9 классе, всем классом ездили на поезде
по маршруту Кустанай Челябинск Одесса Херсон Новая Каховка и все что по пути.
в купейных вагонах. типа приз за лучший класс в школе получили. классно было.
шпалы тук тут. на каникулах.
останавливались в школах каких то на ночлег. там народ со всего союза собирался. каникулы.
[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 23:09]
по маршруту Кустанай Челябинск Одесса Херсон Новая Каховка и все что по пути.
в купейных вагонах. типа приз за лучший класс в школе получили. классно было.
шпалы тук тут. на каникулах.
останавливались в школах каких то на ночлег. там народ со всего союза собирался. каникулы.
[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 23:09]
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:03
Посмотрел новостной репортаж из США, там тайфун какой то домики картонные опять посмывал, некоторые сооружения остались правда (видать тех, кто строить умеет) и так почти каждый божий год. Прав был Задорнов - однако
Зачем сарайки строить?
Зачем сарайки строить?
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:09
Цитата:
---На весенние ?? 1976?
alex_60:
каникулы.
каникулы.
---На весенние ?? 1976?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13072
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:09
Цитата:
А как они их используют лёжа в трупной яме с такими же молодыми где-нибудь под лиманом?
Цитата:
Ясно было сказано с боевым опытом но берут всервоно всех
Иначе у руководства Дагестана,Симонян,Соловьева не было бы такой истерики из за того что призывают всех без разбора
И да военкома бы того не застрелили за то что он призвал не служившего парня
Цитата:
Те кто с боевым опытом уже не стоят
А лежат в холодильниках
Сейчас едут те кто автомат держал последний раз в 1996 году
Эл-починно:
Ну мы же взрослые люди. Это просто метафора. А в принципе так же должно быть понятно, что это про молодёжь России. Которые скинули кучу баблосов кто в Казахстане, кто ещё где. Хотя могли бы нормально куда либо вложить или по другим надобностям использовать
Ну мы же взрослые люди. Это просто метафора. А в принципе так же должно быть понятно, что это про молодёжь России. Которые скинули кучу баблосов кто в Казахстане, кто ещё где. Хотя могли бы нормально куда либо вложить или по другим надобностям использовать
А как они их используют лёжа в трупной яме с такими же молодыми где-нибудь под лиманом?
Цитата:
Эл-починно:
Ведь если бы мозги были бы (это тоже не оскорбление - метафора, если что), то не ринулись бы по заграницам. Ясно же было сказано - с боевым опытом.
Ведь если бы мозги были бы (это тоже не оскорбление - метафора, если что), то не ринулись бы по заграницам. Ясно же было сказано - с боевым опытом.
Ясно было сказано с боевым опытом но берут всервоно всех
Иначе у руководства Дагестана,Симонян,Соловьева не было бы такой истерики из за того что призывают всех без разбора
И да военкома бы того не застрелили за то что он призвал не служившего парня
Цитата:
Эл-починно:
А те кто с боевым опытом сами в военкоматах стоят
А те кто с боевым опытом сами в военкоматах стоят
Те кто с боевым опытом уже не стоят
А лежат в холодильниках
Сейчас едут те кто автомат держал последний раз в 1996 году
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 806
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:12
Цитата:
Связано может со страховкой и восстановлением
Эл-починно:
Зачем сарайки строить?
Зачем сарайки строить?
Связано может со страховкой и восстановлением
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:12
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это ваши "здравые мысли" или просто додумки - факты будут?
[Исправлено: Эл-починно, 30.09.2022 - 23:21]
abaika95:Я вроде про Казахстан и другие заграницы.
А как они их используют лёжа в трупной яме с такими же молодыми где-нибудь под лиманом?
А как они их используют лёжа в трупной яме с такими же молодыми где-нибудь под лиманом?
Цитата:
abaika95:
Ясно было сказано с боевым опытом но берут всервоно всех
Ясно было сказано с боевым опытом но берут всервоно всех
Цитата:
abaika95:А вы съездите в Челябинск хотя бы, это же ваш город побратим? Посмотрите сами.
Те кто с боевым опытом уже не стоят А лежат в холодильниках
Те кто с боевым опытом уже не стоят А лежат в холодильниках
Это ваши "здравые мысли" или просто додумки - факты будут?
[Исправлено: Эл-починно, 30.09.2022 - 23:21]
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:15
Цитата:
Да я об этом тоже подумал было, но потом подумал, а оно мне надо, почти каждый год дом по новой отстраивать? Если это вообще домом назвать можно. Так что по мне так прав был Задорнов.
[Исправлено: Эл-починно, 30.09.2022 - 23:17]
YESNO:
Связано может со страховкой и восстановлением
Связано может со страховкой и восстановлением
Да я об этом тоже подумал было, но потом подумал, а оно мне надо, почти каждый год дом по новой отстраивать? Если это вообще домом назвать можно. Так что по мне так прав был Задорнов.
[Исправлено: Эл-починно, 30.09.2022 - 23:17]
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:31
Цитата:
да, прохладно было на море
только ноги помочили.
Гога:
На весенние
На весенние
да, прохладно было на море
только ноги помочили.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:38
Цитата:
---Так я тоже в это время там был .Потом ещё катакомбы посещали .
alex_60:
да, прохладно было на море
да, прохладно было на море
---Так я тоже в это время там был .Потом ещё катакомбы посещали .
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:43
мир тесен.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:44
как и в случае с Романтиком.
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