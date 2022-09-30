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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 19 из 19«1...171819
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Куратор темы: Маркс
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17870
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 22:15
#271
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Цитата:
drakon:
Азовское море,


получается так.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
832
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 22:20
#272
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Цитата:
abaika95:
Непонятно немного кто крысы из них?

Ну мы же взрослые люди. Это просто метафора. ;-)
А в принципе так же должно быть понятно, что это про молодёжь России. Которые скинули кучу баблосов кто в Казахстане, кто ещё где. Хотя могли бы нормально куда либо вложить или по другим надобностям использовать. Ведь если бы мозги были бы (это тоже не оскорбление - метафора, если что), то не ринулись бы по заграницам. Ясно же было сказано - с боевым опытом. :lol:
А те кто с боевым опытом сами в военкоматах стоят.

[Исправлено: Эл-починно, 30.09.2022 - 22:22] 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 30.09.2022 - 22:23]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17870
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 22:54
#273
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в 9 классе, всем классом ездили на поезде
по маршруту Кустанай Челябинск Одесса Херсон Новая Каховка и все что по пути.
в купейных вагонах. типа приз за лучший класс в школе получили. классно было.
шпалы тук тут. на каникулах.
останавливались в школах каких то на ночлег. там народ со всего союза собирался. каникулы.

[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 23:09]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
832
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:03
#274
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Посмотрел новостной репортаж из США, там тайфун какой то домики картонные опять посмывал, некоторые сооружения остались правда (видать тех, кто строить умеет) и так почти каждый божий год. Прав был Задорнов - однако :lol:
Зачем сарайки строить?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6785
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:09
#275
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Цитата:
alex_60:
каникулы.

---На весенние ?? 1976?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13072
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:09
#276
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Цитата:
Эл-починно:
Ну мы же взрослые люди. Это просто метафора. А в принципе так же должно быть понятно, что это про молодёжь России. Которые скинули кучу баблосов кто в Казахстане, кто ещё где. Хотя могли бы нормально куда либо вложить или по другим надобностям использовать

А как они их используют лёжа в трупной яме с такими же молодыми где-нибудь под лиманом?
Цитата:
Эл-починно:
Ведь если бы мозги были бы (это тоже не оскорбление - метафора, если что), то не ринулись бы по заграницам. Ясно же было сказано - с боевым опытом.

Ясно было сказано с боевым опытом но берут всервоно всех
Иначе у руководства Дагестана,Симонян,Соловьева не было бы такой истерики из за того что призывают всех без разбора
И да военкома бы того не застрелили за то что он призвал не служившего парня
Цитата:
Эл-починно:
А те кто с боевым опытом сами в военкоматах стоят

Те кто с боевым опытом уже не стоят
А лежат в холодильниках
Сейчас едут те кто автомат держал последний раз в 1996 году
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
806
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:12
#277
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Цитата:
Эл-починно:
Зачем сарайки строить?

Связано может со страховкой и восстановлением
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
832
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:12
#278
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Цитата:
abaika95:
А как они их используют лёжа в трупной яме с такими же молодыми где-нибудь под лиманом?
Я вроде про Казахстан и другие заграницы.
Цитата:
abaika95:
Ясно было сказано с боевым опытом но берут всервоно всех

Цитата:
abaika95:
Те кто с боевым опытом уже не стоят А лежат в холодильниках
А вы съездите в Челябинск хотя бы, это же ваш город побратим? Посмотрите сами.
Это ваши "здравые мысли" или просто додумки - факты будут?

[Исправлено: Эл-починно, 30.09.2022 - 23:21]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
832
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:15
#279
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Цитата:
YESNO:
Связано может со страховкой и восстановлением

Да я об этом тоже подумал было, но потом подумал, а оно мне надо, почти каждый год дом по новой отстраивать? :lol: Если это вообще домом назвать можно. Так что по мне так прав был Задорнов. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 30.09.2022 - 23:17]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17870
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:31
#280
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Цитата:
Гога:
На весенние


да, прохладно было на море
только ноги помочили.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6785
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:38
#281
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Цитата:
alex_60:
да, прохладно было на море

---Так я тоже в это время там был .Потом ещё катакомбы посещали . :lol:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17870
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:43
#282
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мир тесен.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17870
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 23:44
#283
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как и в случае с Романтиком.
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