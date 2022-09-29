Отправлено: - 15:07

alex_60:

редакция, может запретите эти "агитки" в этой ветке и других размером А4, ну сколько можно,читать невозможно, две фотки, и страница занята.

Цитата:Предложение резонное. Размещение фото в ветках не запрещено, но сообщения других СМИ лучше давать текстом и с активной ссылкой. А комментарии к ним сопровождать информацией о том, где именно они были размещены.Предлагаю всем пользователям прислушаться к этому пожеланию. Не хотелось бы вносить изменения в правила из-за таких моментов.