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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 18 из 19«1...16171819»
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Куратор темы: Маркс
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
829
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 23:06
#256
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"Применяемый США инструмент принуждения несогласных - незаконные односторонние санкции, которые "долгие годы принимаются в нарушение устава ООН и задействуются, как инструмент политического шантажа.", - заявил Сергей Лавров
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17866
Форумная эклектика
Отправлено: 28.09.22 - 12:42
#257
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продолжим.
Тролль. виды троллей.
в Интернете есть и такая профессия, как тролль.
Если обычные тролли просто пишут разные провоцирующие сообщения или посты,
то платный троллинг определяется немного по другому.
Тролли, как правило, не действуют в одиночку.
Агрессия и отрицательные отзывы будут наблюдаться от нескольких пользователей.
В сообщении платного тролля очень мало уточняющей информации.
Задай им вопрос по теме - а в ответ или наезды или просто молчание.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17866
Форумная эклектика
Отправлено: 28.09.22 - 19:35
#258
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у меня сейчас кошка спряталась от моей мобилизации в своей "будке". там трогать нельзя.
посмотрим, когда есть захочет, сдаваться придет.
точно знаю.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17866
Форумная эклектика
Отправлено: 28.09.22 - 19:40
#259
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загадка.
за границей не был, а с Блинкиным и
Салливаном встречался.
кто это.

[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 19:41]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17866
Форумная эклектика
Отправлено: 28.09.22 - 19:48
#260
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Цитата:
alex_60:
меня сейчас кошка спряталась от моей мобилизации в своей "будке". там трогать нельзя. посмотрим, когда есть захочет, сдаваться придет. точно знаю.


надолго не хватило.
вернулась из "эммиграции".
голод не тетка.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17866
Форумная эклектика
Отправлено: 28.09.22 - 19:58
#261
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ну, что сложная загадка что ли?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17866
Форумная эклектика
Отправлено: 28.09.22 - 19:58
#262
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чуть попозже дам ответ
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17866
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 07:35
#263
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слова.
вот не могу подобрать слово,
определение человека,
который пишет посты на форуме в три часа ночи, зная что его промодерируют
только в десять часов утра.
может кто поможет.

[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 07:36]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17866
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 11:07
#264
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американские гамбургеры

вред,по мнению врачей
1.сушат мозги
2.способствуют идиотизму
3.уничтожают разум.

так что держитесь от этой дряни подальше.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17866
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 18:53
#265
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
внимание
и тот и этот тут.
Слушают выступление.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17866
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 21:36
#266
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опубликована новая карта России.

[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 21:40]
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* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17866
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 21:43
#267
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на сегодня вроде.
все прошло замечательно.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17866
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 21:48
#268
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анекдот
у меня холодильник набирает больше просмотров за ночь, чем любое видео на YouTube за все время.
хахаха.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13071
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 21:51
#269
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Цитата:
Эл-починно:
и крыс с корабля скинули. Тылы тоже нужно зачищать.

Это вы про русских/немцев кто с Казахстана убегал в начале нулевых или про русских кто убегает из России с начала 20ых?
Непонятно немного кто крысы из них?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25389
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 22:05
#270
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Цитата:
alex_60:
опубликована новая карта России.

Да, посмотрел. Азовское море,
тоже - отошло к России... :lol: ;-)
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