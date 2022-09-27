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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 829
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.22 - 23:06
Форумная эклектика
Отправлено: 28.09.22 - 12:42
продолжим.
Тролль. виды троллей.
в Интернете есть и такая профессия, как тролль.
Если обычные тролли просто пишут разные провоцирующие сообщения или посты,
то платный троллинг определяется немного по другому.
Тролли, как правило, не действуют в одиночку.
Агрессия и отрицательные отзывы будут наблюдаться от нескольких пользователей.
В сообщении платного тролля очень мало уточняющей информации.
Задай им вопрос по теме - а в ответ или наезды или просто молчание.
Тролль. виды троллей.
в Интернете есть и такая профессия, как тролль.
Если обычные тролли просто пишут разные провоцирующие сообщения или посты,
то платный троллинг определяется немного по другому.
Тролли, как правило, не действуют в одиночку.
Агрессия и отрицательные отзывы будут наблюдаться от нескольких пользователей.
В сообщении платного тролля очень мало уточняющей информации.
Задай им вопрос по теме - а в ответ или наезды или просто молчание.
Форумная эклектика
Отправлено: 28.09.22 - 19:35
у меня сейчас кошка спряталась от моей мобилизации в своей "будке". там трогать нельзя.
посмотрим, когда есть захочет, сдаваться придет.
точно знаю.
посмотрим, когда есть захочет, сдаваться придет.
точно знаю.
Форумная эклектика
Отправлено: 28.09.22 - 19:40
загадка.
за границей не был, а с Блинкиным и
Салливаном встречался.
кто это.
[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 19:41]
за границей не был, а с Блинкиным и
Салливаном встречался.
кто это.
[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 19:41]
Форумная эклектика
Отправлено: 28.09.22 - 19:48
Цитата:
надолго не хватило.
вернулась из "эммиграции".
голод не тетка.
alex_60:
меня сейчас кошка спряталась от моей мобилизации в своей "будке". там трогать нельзя. посмотрим, когда есть захочет, сдаваться придет. точно знаю.
меня сейчас кошка спряталась от моей мобилизации в своей "будке". там трогать нельзя. посмотрим, когда есть захочет, сдаваться придет. точно знаю.
надолго не хватило.
вернулась из "эммиграции".
голод не тетка.
Форумная эклектика
Отправлено: 28.09.22 - 19:58
ну, что сложная загадка что ли?
Форумная эклектика
Отправлено: 28.09.22 - 19:58
чуть попозже дам ответ
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 07:35
слова.
вот не могу подобрать слово,
определение человека,
который пишет посты на форуме в три часа ночи, зная что его промодерируют
только в десять часов утра.
может кто поможет.
[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 07:36]
вот не могу подобрать слово,
определение человека,
который пишет посты на форуме в три часа ночи, зная что его промодерируют
только в десять часов утра.
может кто поможет.
[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 07:36]
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 11:07
американские гамбургеры
вред,по мнению врачей
1.сушат мозги
2.способствуют идиотизму
3.уничтожают разум.
так что держитесь от этой дряни подальше.
вред,по мнению врачей
1.сушат мозги
2.способствуют идиотизму
3.уничтожают разум.
так что держитесь от этой дряни подальше.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 18:53
внимание
и тот и этот тут.
Слушают выступление.
и тот и этот тут.
Слушают выступление.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 21:36
опубликована новая карта России.
[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 21:40]
[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 21:40]
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 21:43
на сегодня вроде.
все прошло замечательно.
все прошло замечательно.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 21:48
анекдот
у меня холодильник набирает больше просмотров за ночь, чем любое видео на YouTube за все время.
хахаха.
у меня холодильник набирает больше просмотров за ночь, чем любое видео на YouTube за все время.
хахаха.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13071
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 21:51
Цитата:
Это вы про русских/немцев кто с Казахстана убегал в начале нулевых или про русских кто убегает из России с начала 20ых?
Непонятно немного кто крысы из них?
Эл-починно:
и крыс с корабля скинули. Тылы тоже нужно зачищать.
и крыс с корабля скинули. Тылы тоже нужно зачищать.
Это вы про русских/немцев кто с Казахстана убегал в начале нулевых или про русских кто убегает из России с начала 20ых?
Непонятно немного кто крысы из них?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25389
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.22 - 22:05
Цитата:
Да, посмотрел. Азовское море,
тоже - отошло к России...
alex_60:
опубликована новая карта России.
опубликована новая карта России.
Да, посмотрел. Азовское море,
тоже - отошло к России...
-
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