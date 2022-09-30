Re: «На подложных номерах не ездил» - В полиции...

Отправлено: - 20:30

Этим бы правозащитникам животных так о ЛЮДЯХ заботится, а то при случаи да еще и на складской, за 100 тенге загрызут хуже любой одичавшей собаки. А случись что меж людьми у них и камеры будут неисправны, и вообще они ничё не видели ревизия у них была. Тут просматривается прямо таки неприязнь к гражданину на бусе, не странно ли это? И второе это вы у гейропы так рьяно научились животных защищать, проходя мимо голодных и обездоленных детей?