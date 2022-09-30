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≡ «На подложных номерах не ездил» - В полиции прокомментировали наезд автомобиля на собаку в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45199
«На подложных номерах не ездил» - В полиции прокомментировали наезд автомобиля на собаку в Костанае
Отправлено: 30.09.22 - 20:30
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Наличие подложных номеров у водителя, наехавшего 28 сентября на ул. Складской на собаку, опровергли в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
195
Re: «На подложных номерах не ездил» - В полиции...
Отправлено: 30.09.22 - 20:30
#1
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Этим бы правозащитникам животных так о ЛЮДЯХ заботится, а то при случаи да еще и на складской, за 100 тенге загрызут хуже любой одичавшей собаки. А случись что меж людьми у них и камеры будут неисправны, и вообще они ничё не видели ревизия у них была. Тут просматривается прямо таки неприязнь к гражданину на бусе, не странно ли это? И второе это вы у гейропы так рьяно научились животных защищать, проходя мимо голодных и обездоленных детей?
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