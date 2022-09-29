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≡ «Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45199
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 10:03
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По данным миграционной службы, если раньше в день поступало 50-100 уведомлений о прибытии иностранных граждан, то в понедельник, 26-го, их было 400. Впрочем уже во вторник пошло снижение - чуть более 200.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18492
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 12:47
#45
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Казахи молодцы..

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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3341
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 12:51
#46
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Цитата:
viktorian85:
Жду. Вы каждый месяц обещаете это. В итоге всё наоборот.


Не сразу, постепенно прилаживаться будут, как говорит Н.Зубаревич.

Здесь:
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18492
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 14:04
#47
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Жетыгора.
Гостиница Октябрь

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17283
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 19:08
#48
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Цитата:
111:
Гостиница Октябрь

Срочно переименовать! :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25387
Re: «Костанайская область для них транзитная» - На что у нас...
Отправлено: 29.09.22 - 21:33
#49
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Цитата:
maxsaf:
А на границе с Казахстаном калитку запереть забыли :lol:

Надо же, комуто - работать. Специалисты приезжают,
квалифицированные... :lol: :oops:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
958
Re: «Костанайская область для них транзитная» - На что у нас...
Отправлено: 30.09.22 - 20:28
#50
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Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" - М.Е.Салтыков - Щедрин.
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