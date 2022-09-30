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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 17:14
Цитата:
Мировое сообщество не поддержит, скажут не легитимно, как обычно северная Корея, Эритрея поддержут.
Гога:
Владимир Путин в пятницу примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, которая пройдет в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Владимир Путин в пятницу примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, которая пройдет в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Мировое сообщество не поддержит, скажут не легитимно, как обычно северная Корея, Эритрея поддержут.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 17:25
Цитата:
Хоть какая-то стабильность в этом мире
Kairat stayer:
Мировое сообщество не поддержит
Мировое сообщество не поддержит
Хоть какая-то стабильность в этом мире
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 17:37
Цитата:
Нет никакой стабильности, провели референдумы на оккупированных территориях. Часть уже освободили, дальше какие действия будут? Грозились чуть ли якобы тактическое ядерное оружие применем. Посмотрим, скорее всего контрнаступление ВСУ продолжится, зря что ли дополнительно к имеющимся США дает ещё 18 хаймерсов и около 300 грузовиков и т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 30.09.2022 - 17:38]
[Исправлено: Kairat stayer, 30.09.2022 - 17:39]
maxsaf:
Хоть какая-то стабильность в этом мире
Хоть какая-то стабильность в этом мире
Нет никакой стабильности, провели референдумы на оккупированных территориях. Часть уже освободили, дальше какие действия будут? Грозились чуть ли якобы тактическое ядерное оружие применем. Посмотрим, скорее всего контрнаступление ВСУ продолжится, зря что ли дополнительно к имеющимся США дает ещё 18 хаймерсов и около 300 грузовиков и т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 30.09.2022 - 17:38]
[Исправлено: Kairat stayer, 30.09.2022 - 17:39]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 17:42
Цитата:
Тем более, США сказали, что не труханут, они же не Европейцы или канадцы какие нибудь. Как отметил выше, будем следить за тем как будут развиваться события.
maxsaf:
Хоть какая-то стабильность в этом мире
Хоть какая-то стабильность в этом мире
Тем более, США сказали, что не труханут, они же не Европейцы или канадцы какие нибудь. Как отметил выше, будем следить за тем как будут развиваться события.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 622
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 17:45
Цитата:
Знаете , не надо передергивать, да и Израиль тоже незаконно аннексировал Голанские высоты и Иерусалим должен быть поделен на 2 части по решению ООН и США вела себя мягко говоря агрессивно, правда в отличие от России ничего себе не прихватывало, последний случай наверное Техас в 19 веке у Мексики отжало, а история ЛНР/ДНР и история 2х чеченских войн это зеркально похожие ситуации. с той лишь разницей. что Украина на Донбассе не применяла авиаудары, а Россия в Чечне с удовольствием. Ну да я против несправедливых войн, воевать можно только лишь за свою Родину, в этом смысле я солидарен с доктриной Китая, она напрямую запрещает захват чужих территорий. но и своей никогда не отдаст и это длится тысячелетия. На прямой вопрос , прямой ответ, это не коммент
lavprof:
а Вы до февраля были пацифистом? Или после стали?) Осуждаете ли Вы Израиль? Или США? А Киев осуждали до февраля? Или вы сторонник теории "кондиционеров" или что это Россия обстреливала территории ЛНР/ДНР все врем
а Вы до февраля были пацифистом? Или после стали?) Осуждаете ли Вы Израиль? Или США? А Киев осуждали до февраля? Или вы сторонник теории "кондиционеров" или что это Россия обстреливала территории ЛНР/ДНР все врем
Знаете , не надо передергивать, да и Израиль тоже незаконно аннексировал Голанские высоты и Иерусалим должен быть поделен на 2 части по решению ООН и США вела себя мягко говоря агрессивно, правда в отличие от России ничего себе не прихватывало, последний случай наверное Техас в 19 веке у Мексики отжало, а история ЛНР/ДНР и история 2х чеченских войн это зеркально похожие ситуации. с той лишь разницей. что Украина на Донбассе не применяла авиаудары, а Россия в Чечне с удовольствием. Ну да я против несправедливых войн, воевать можно только лишь за свою Родину, в этом смысле я солидарен с доктриной Китая, она напрямую запрещает захват чужих территорий. но и своей никогда не отдаст и это длится тысячелетия. На прямой вопрос , прямой ответ, это не коммент
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 18:28
Цитата:
Перед уходом из Афганистана так же говорили?) Значит стабильность))
Kairat stayer:
США сказали, что не труханут
США сказали, что не труханут
Перед уходом из Афганистана так же говорили?) Значит стабильность))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 18:31
Цитата:
Ну тут как посмотреть. Захват может и запрещает, а добровольное присоединение скорее всего допускают. Можете кстати проверить, проведите референдум
saba:
запрещает захват чужих территорий
запрещает захват чужих территорий
Ну тут как посмотреть. Захват может и запрещает, а добровольное присоединение скорее всего допускают. Можете кстати проверить, проведите референдум
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13064
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 18:31
Нет всё-таки не надо каналы российские запрещать
Сейчас хотел новости посмотреть
Как Россия их подаёт
А по всем каналам старый дед опять лекцию читает по альтернативной истории и фантастической геополитике
Сейчас хотел новости посмотреть
Как Россия их подаёт
А по всем каналам старый дед опять лекцию читает по альтернативной истории и фантастической геополитике
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13064
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 18:42
"Многовековая русофобия западных элит возникала из за того что запад не смог поработить россию и сделать своей финансовой колонией" цитата Путина
Сейчас весь зал состоящий из чиновников вывозящих всю жизнь свои активы на запад и где у них дети учатся и дома стоят смотрят на этого старика и явно недоумевают
А не Путин ли бывший зам мэра Питера давал добро на вывоз леса и метала из питерских портов на запад по дешевке?)))
За что на Путина дело заводили даже обвиняя его в разграблении города?
Никогда в России не было столь наглого и непрекрытого вранья и лицимерия
Страна построенная на идеологии лицемерия долго не простоит
Сейчас весь зал состоящий из чиновников вывозящих всю жизнь свои активы на запад и где у них дети учатся и дома стоят смотрят на этого старика и явно недоумевают
А не Путин ли бывший зам мэра Питера давал добро на вывоз леса и метала из питерских портов на запад по дешевке?)))
За что на Путина дело заводили даже обвиняя его в разграблении города?
Никогда в России не было столь наглого и непрекрытого вранья и лицимерия
Страна построенная на идеологии лицемерия долго не простоит
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 18:44
Цитата:
Пропаганды насмотрелись, как они ушли сразу проблемы начались. У талибов оружия стрелкового много, якобы главный гарант ОДКБ. При этом последние учения проводили США в Таджикистане, мы тоже участвовали. Недавно ОДКБ проводило учение, участвовали РФ и Беларусь, конфликт между членами кыргызами и таджиками, Армения вообще протестовала, с требованиями выйти из блока.
maxsaf:
сказали, что не труханут Перед уходом из Афганистана так же говорили?) Значит стабильность))
сказали, что не труханут Перед уходом из Афганистана так же говорили?) Значит стабильность))
Пропаганды насмотрелись, как они ушли сразу проблемы начались. У талибов оружия стрелкового много, якобы главный гарант ОДКБ. При этом последние учения проводили США в Таджикистане, мы тоже участвовали. Недавно ОДКБ проводило учение, участвовали РФ и Беларусь, конфликт между членами кыргызами и таджиками, Армения вообще протестовала, с требованиями выйти из блока.
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