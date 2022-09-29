Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 13:48
Спецкор «Новой газеты» Иван ЖИЛИН оказался в Казахстане вовсе не по заданию редакции. Он среди тех многочисленных российских «туристов», для которых объявленная президентом РФ частичная мобилизация поделила жизнь на до и после. «НГ» задала Ивану несколько вопросов. Читать новость
alex_60: редакция, может запретите эти "агитки" в этой ветке и других размером А4, ну сколько можно,читать невозможно, две фотки, и страница занята.
Предложение резонное. Размещение фото в ветках не запрещено, но сообщения других СМИ лучше давать текстом и с активной ссылкой. А комментарии к ним сопровождать информацией о том, где именно они были размещены. Предлагаю всем пользователям прислушаться к этому пожеланию. Не хотелось бы вносить изменения в правила из-за таких моментов.
не знаю что такое российский зомбоящик, к сожалению.
Цитата:
юля елиссева: вспомните многочисленные "Русские марши" по всей России,
не могу вспомнить,не интересовался особо, вроде там Навальный в оргкомитете был.
но самое интересное, что вы прекрасно осведомлены что там в как вы его называете- зомбоящике, знаете про то как дела с пропагандой, может они вас просто нервируют до боли. перестаньте смотреть, не читайте пропаганду, и солнце выглянет из-за облаков.
Тимур Гафуров: Не хотелось бы вносить изменения в правила из-за таких моментов
Мне хотелось бы конкретики, чтоб модераторы не расценивали это очень двояко. Давайте делаем правила, на моих примерах. В принципе все почти правила некоторые пользователи, вплоть до того, чтоб я не делал благотворительные конкурсы, постоянно идут против меня, давайте смотреть на это прямолинейно. Они сами порой ничего не делают, пишут комментарии как привыкли писать еще в 2007м, не видят другое время, другие способы донесения информации, и постоянно что то новое им мешает. Что там мешает, текст не могут прочитать или он не увеличивается? Кому он мешает? Только тем, что применяют против меня, то не больше двух комментариев, то конкурсы, то благотворительность, то много пишу. Вот с этого и надо начинать, я пишу больше их и это их бесит. Элементарно, ни фото, ни тексты, из бесит моя позиция по СВО.. Так что правила, так правила. Коли вы отвечаете на их претензии в тематической ветке, тут и задал вопрос.
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