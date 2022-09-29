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≡ Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
 
 
Страница 9 из 9«1...789
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45198
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 13:48
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Спецкор «Новой газеты» Иван ЖИЛИН оказался в Казахстане вовсе не по заданию редакции. Он среди тех многочисленных российских «туристов», для которых объявленная президентом РФ частичная мобилизация поделила жизнь на до и после. «НГ» задала Ивану несколько вопросов.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1424
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 15:07
#120
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Цитата:
alex_60:
редакция, может запретите эти "агитки" в этой ветке и других размером А4, ну сколько можно,читать невозможно, две фотки, и страница занята.


Предложение резонное. Размещение фото в ветках не запрещено, но сообщения других СМИ лучше давать текстом и с активной ссылкой. А комментарии к ним сопровождать информацией о том, где именно они были размещены.
Предлагаю всем пользователям прислушаться к этому пожеланию. Не хотелось бы вносить изменения в правила из-за таких моментов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2832
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 16:14
#121
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Цитата:
alex_60:
спомните госпереворот 2014 года,устроенный американцами.

вот жеж, а говорите что пропаганду не смотрите..Цитата:
alex_60:
вспомните «Кто не скачет — тот москаль», «Москаляку на гиляку», «Смерть москалям».

вспомните многочисленные "Русские марши" по всей России, вспомните зигующего Рогозина. Это что, повод какой-то другой стране нападать на Россию?Цитата:
alex_60:
Одессу вспомните в конце концов.

вы итоги расследования этого события только из российского зомбоящика знаете?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17849
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 16:35
#122
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Цитата:
юля елиссева:
говорите что пропаганду не смотрите


не смотрю.от слова совсем.

Цитата:
юля елиссева:
из российского зомбоящика знаете?


не знаю что такое российский зомбоящик, к сожалению.

Цитата:
юля елиссева:
вспомните многочисленные "Русские марши" по всей России,


не могу вспомнить,не интересовался особо,
вроде там Навальный в оргкомитете был.

но самое интересное, что вы прекрасно осведомлены что там в
как вы его называете- зомбоящике, знаете про то как дела с пропагандой,
может они вас просто нервируют до боли.
перестаньте смотреть, не читайте пропаганду,
и солнце выглянет из-за облаков.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18492
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 16:53
#123
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Предложение резонное. Размещение фото в ветках не запрещено, но сообщения других СМИ лучше давать текстом и с активной ссылкой

Да это собственно от лени, немного больше времени займет, примерно на минуту.
Давайте покажу пример
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18492
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 16:57
#124
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Россия будет воспринимать удары по своим новым территориям со стороны Украины как акт агрессии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





Это одно..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18492
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 16:58
#125
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Второе.
Тоже с ссылкой..

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18492
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 17:57
#126
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Не хотелось бы вносить изменения в правила из-за таких моментов

Мне хотелось бы конкретики, чтоб модераторы не расценивали это очень двояко.
Давайте делаем правила, на моих примерах.
В принципе все почти правила некоторые пользователи, вплоть до того, чтоб я не делал благотворительные конкурсы, постоянно идут против меня, давайте смотреть на это прямолинейно.
Они сами порой ничего не делают, пишут комментарии как привыкли писать еще в 2007м, не видят другое время, другие способы донесения информации, и постоянно что то новое им мешает.
Что там мешает, текст не могут прочитать или он не увеличивается?
Кому он мешает?
Только тем, что применяют против меня, то не больше двух комментариев, то конкурсы, то благотворительность, то много пишу.
Вот с этого и надо начинать, я пишу больше их и это их бесит.
Элементарно, ни фото, ни тексты, из бесит моя позиция по СВО..
Так что правила, так правила.
Коли вы отвечаете на их претензии в тематической ветке, тут и задал вопрос.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18492
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 18:04
#127
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Еще пример, фото плюс ссылка



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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13064
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 18:34
#128
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Цитата:
kbkz1980:
Родня в Луганске живёт. Точку зрения об происходящих событиях сложилась давно.

Родня на войну ушла надеюсь?
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