Отправлено: - 17:45

lavprof:

а Вы до февраля были пацифистом? Или после стали?) Осуждаете ли Вы Израиль? Или США? А Киев осуждали до февраля? Или вы сторонник теории "кондиционеров" или что это Россия обстреливала территории ЛНР/ДНР все врем

Цитата:Знаете , не надо передергивать, да и Израиль тоже незаконно аннексировал Голанские высоты и Иерусалим должен быть поделен на 2 части по решению ООН и США вела себя мягко говоря агрессивно, правда в отличие от России ничего себе не прихватывало, последний случай наверное Техас в 19 веке у Мексики отжало, а история ЛНР/ДНР и история 2х чеченских войн это зеркально похожие ситуации. с той лишь разницей. что Украина на Донбассе не применяла авиаудары, а Россия в Чечне с удовольствием. Ну да я против несправедливых войн, воевать можно только лишь за свою Родину, в этом смысле я солидарен с доктриной Китая, она напрямую запрещает захват чужих территорий. но и своей никогда не отдаст и это длится тысячелетия. На прямой вопрос , прямой ответ, это не коммент